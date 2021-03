Piráti a STAN jsou ochotni jednat o kratším nouzovém stavu

Komunisté by podle ranního vyjádření předsedy Vojtěcha Filipa mohli podpořit prodloužení nouzového stavu do 11. dubna. Nesouhlasí ale se zákazem pohybu mezi okresy, větší pravomoci by měly mít kraje. Hlasovat pro prodloužení nouzového stavu poslancům ve čtvrtek doporučil výkonný výbor KSČM.

"Pokud by nastala situace, že vláda hlasy mít nebude a bude hrozit výrazné rozvolnění, které by vedlo k tomu, že může přijít další vlna pandemie, která může být ještě horší než předchozí, tak jsme připraveni vyvolat jednání o řešení situace například prodloužením nouzového stavu do Velikonoc, aby mohla platit omezení pohybu," řekl Michálek. Vyloučil podporu prodloužení stavu nouze o 30 i 14 dní.

Pokud by Piráti a STAN museli přistoupit k jednání o nouzovém stavu, nešlo by podle Farského o prodloužení pro vládu, ale pro hejtmany, regiony, pro ty, kteří mají na bedrech očkování, dostupnost zdravotnictví nebo organizují dobrovolníky v krajích.

Strany též budou v dolní komoře navrhovat doprovodné usnesení. Budou apelovat na to, aby vláda lépe řešila kompenzace a došlo k úpravě některých opatření. Michálek zmínil například to, aby lidé mohli jet na chalupu s testem na koronavirus nebo aby se otevřely za přísných hygienických podmínek farmářské trhy. Zároveň je podle Pirátů a STAN nutné výrazně posílit infrastrukturu pro očkování. Znát budou chtít od kabinetu vysvětlení objednávek vakcín nebo o kvalitě antigenních testů či plán návratu žáků do škol.

Podle serveru IHNED.cz vláda objednala asi čtyři pětiny z dávek, na které mělo Česko od Evropské komise podle počtu obyvatel nárok. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se proti informacím několikrát ohradil a uvedl, že do konce června by mělo být očkováno 5,5 milionu lidí, tedy 60 až 70 procent dospělých. Do konce srpna by měl počet vzrůst na 8,5 milionu lidí. Vakcíny jsou podle ministra objednány pro 16 milionů osob, tedy zhruba pro dvojnásobek dospělé populace.

Vláda by podle Farského měla také zvážit jednání se Spojenými státy o přebytku jejich vakcín. "Ve chvíli, kdy očkují tři miliony vakcín denně, budou mít v květnu hotovo a továrny na vakcíny nezavřou. Tam bude měsíční kapacita 100 milionů vakcín, se kterými se zatím nepočítá v očkovacích plánech ani v České republice, ani v Evropě," poznamenal.

Podporu nouzového stavu vyloučily koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) i SPD.