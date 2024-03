ROZHOVOR | Boj za rovná práva pro stejnopohlavní páry pro mne nekončí, říká poslankyně Šebelová

Překvapil vás průběh jednání o této novele a její výsledek?

Překvapilo mě, jak se vše nakonec zrychlilo. Nejprve se nám dlouho nedařilo bod vůbec zařadit na program. Nakonec se to i díky nejrůznějším kotrmelcům podařilo. Pak se to dlouho zaseklo mezi 1. a 2. čtením. A nakonec jsme ve 3. čtení hlasovali nejdříve, jak to šlo po tom druhém. Bylo cítit, že žádná ze stran již debatu nechce natahovat, že vše podstatné bylo řečeno a že je opravdu na čase vyjádřit se hlasováním. Nakonec již vystupovali jen odpůrci a opakovali své zcela nepodložené argumenty. Výsledek určitě není možné prezentovat jako výhru. Výhra by to byla, kdyby práva včetně názvu toho svazku byla stejná. My jsme jen přidali určitá práva a nejsem si jistá, jestli to je správně. Na druhou stranu je potřeba ocenit ten obrovský posun, kterého se nám podařilo docílit.

Proč podle vás otázka narovnání práv pro stejnopohlavní páry stále vzbuzuje tak silné emoce napříč stranami?

Protože mnozí lidé nedokáží nebo nechtějí vystoupit ze svých názorů a pochopit, že jsou opravdu staromódní.

Výsledná podoba novely je tak nějak na půl cesty a zdá se, že z ní velkou radost nemají ani zastánci, ani odpůrci manželství pro všechny. Proč se nepovedlo najít shodu a dostatek hlasů pro původní návrh ve vládní koalici?

My za poslanecký klub Starostů jsme udělali maximum možného, bohužel ale nemáme většinu. Pokud jde o zbytek koalice, tam bylo rozložení sil na ose konzervativní – liberální od začátku dost jasné. Takže úspěch nebo neúspěch do značné míry závisel na tom, jak se k tématu postaví hnutí ANO. To dalo přednost snaze demonstrovat neshody v koalici před zájmem o práva duhových rodin. Téma pojali politicky, ne věcně, podle mě. Mrzí mě to. Ale je to vzkaz pro ty voliče, kteří chtějí naši zemi posunout. Nejen ve věci manželství pro všechny a lidských práv obecně.

Odpůrci argumentují především uchováváním jedinečného místa manželství ve společnosti, coby svazku muže a ženy, a podle nich neopakovatelnými benefity takového uspořádání pro děti. Jak vnímáte tyto argumenty vy?

Upřímně těm argumentům nerozumím. Je to formalistická argumentace. Mnohé tyto svazky jsou nefunkční. Za mě je důležité pro dítě vytvořit láskyplné a milující prostředí. Bez ohledu na to, jak je rodina složená. A nefunkční manželství takovým prostředím zcela jistě nebude.

Jak si podle vás návrh upravující práva stejnopohlavních párů povede v Senátu?

Upřímně, netroufám si odhadnout. Přeju si, aby nedošlo k dalšímu ukrajování práv. Zejména si ale přeji, aby se v Senátu vedla důstojná a nezraňující debata, ale obávám se, že někteří senátoři toho bohužel nebudou schopni, a jak to tak bývá, ti pak bohužel dostanou velký mediální prostor. Jistě i někteří senátoři a senátorky podají pozměňující návrhy tím za mě správným směrem, tedy k posílení práv, včetně totožného názvu. Na závěr bych chtěla zdůraznit, že boj za lidská práva pro mě osobně nekončí.