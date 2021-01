Piráti budou o volební koalici se STAN hlasovat do úterý ráno

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Piráti budou o koaliční smlouvě se Starosty a nezávislými (STAN) hlasovat do úterních 08:00. ČTK to dnes řekla mluvčí strany Karolína Sadílková. Na sobotním on-line celostátním fóru bude vedení strany odpovídat na dotazy ke spolupráci. Koaliční smlouvu, podle které by měli Piráti a Starostové kandidovat společně v letošních sněmovních volbách a společně postupovat i po nich, ve čtvrtek 92 procenty hlasů schválil celostátní výbor STAN.