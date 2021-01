Piráti chtějí od Blatného vůli řešit nemocenskou a krizové zákony

Michálek řekl, že zástupci Pirátů a STAN s Blatným hovořili o důvodech, proč se podle nich Česku nedaří zvládat epidemii covidu-19. Jedním z nich je podle něj nízká nemocenská v případě umístění do karantény. "Lidé jdou raději do práce, aby měli plný plat, nejdou do karantény," vysvětlil. Pracovníkům v karanténě zaměstnavatel platí 60 procent základu výdělku. Podle Pirátů by bylo vhodné nemocenskou zvýšit na 80 procent.

Stát by měl také motivovat firmy, aby se zapojily do testování na koronavirus, doplnil Michálek. Řešit je nutné i krizovou legislativu. "Už od dubna vládu upozorňujeme, že je třeba zavést stav pandemické pohotovosti. Bylo nám to přislíbeno na červen, potom září, nakonec ani teď v lednu nemáme předložený zákon, který by nás vyvedl z toho, že musíme stále prodlužovat nouzový stav," uvedl.

Michálek řekl, že u Blatného viděli dnes Piráti a Starostové dobrou vůli jednat. "Pokud uvidíme, že je tam vůle dosáhnout v těchto věcech zásadního pokroku do čtvrtka, pak jsme ochotni podpořit prodloužení nouzového stavu o nějakou přiměřenou dobu, o které budeme jednat," uvedl. V opačném případě ale prodloužení nepodpoří. Na doplňující dotaz Michálek řekl, že by se nemělo jít o vládou požadovaných 30 dní, protože to je zbytečně moc. "Ale doba by měla být i relevantně dlouhá, abychom se nemuseli stále scházet, rozmezí 15 až 21 dní," uvedl.