Piráti jsou ochotni jednat o rozpočtu, mají několik požadavků

Ferjenčík řekl, že strana má předběžně domluvené jednání s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO). "My jsme na to jednání připraveni," uvedl. Kritizoval původní záměr vlády, aby v její rozpočtové rezervě bylo až 137 miliard korun. Od té doby ale podle něj kabinet přišel s ústupky. "Vypadá to, že vláda je připravena k nějaké racionalizaci, aby velká část těch prostředků byla vázána na konkrétní účely," řekl.

Jednání by podle něj usnadnilo, kdyby vláda byla ochotná snížit plánovaný schodek. "Podařilo se vyjednat, že se rozpočtová rezerva snižuje na 37 miliard. Z důvodu tohoto vstřícného kroku jsme vstoupili do jednání, aby vláda nebyla zcela závislá na KSČM," uvedl Ferjenčík.

Piráti chtějí prosadit, aby všechny obce dostaly náhradu za výpadek, který v jejich rozpočtech způsobilo vyplácení kompenzačního bonusu pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). "Také chceme zajistit, aby lidé, kteří zatím nedostali vládní pomoc, přestože byli krizí zasaženi, nějakou kompenzaci dostali," uvedl. Jedná se podle něj o lidi zaměstnané na pracovní dohody a lidi, kteří mají dohodu a zároveň jsou i OSVČ.

Další podmínkou je posun v oblasti novely exekučního řádu či garance dlouhodobé valorizace platů učitelů. Podle Pirátů by se také měla upravit rozpočtová pravidla tak, aby nad vládní rozpočtovou rezervou měl kontrolu sněmovní rozpočtový výbor. "Situace je bezprecedentní, nechceme uvrhnout zemi do chaosu, proto jsme ochotní o rozpočtu vyjednávat," dodal Ferjenčík.