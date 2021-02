Po konci nouzového stavu může přijít reakce ze zahraničí, varuje Petříček

Konec nouzového stavu může mimo jiné znamenat reakci zahraničí, co se týče režimu cestování. Česká republika by tím vyslala signál, že na kontrolu koronavirové pandemie rezignovala. Na dotaz ČTK to uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Platí to podle něj zejména u Německa, přičemž spolkové země Sasko a Bavorsko dnes možné zpřísnění pravidel už avizovaly.