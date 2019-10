Podivné podmínky výběrového řízení? Piráti chtějí prověřit volbu ředitele ČD

Piráti upozornili, že před rokem musel mít kandidát na člena představenstva společnosti manažerské zkušenosti z firmy s více než 300 zaměstnanci. "Tentokrát byl tento limit snížen na 100 zaměstnanců a nutná doba praxe uvedena žádná nebyla. Václav Nebeský působil poměrně krátkou dobu ve společnosti přesahující právě 100 zaměstnanců," uvedli Piráti. Nebeský v minulosti působil v již zaniklé firmě UniControls.

"Pokud by se Václav Nebeský chtěl přihlásit před rokem do výběrového řízení na člena představenstva Českých drah, společnosti ČEPS nebo v tomto roce na člena představenstva MERO ČR, tak všude by byl vyřazen, jelikož by nesplnil základní požadavky kandidáta. V tomto výběrovém řízení ovšem byly podmínky nepochopitelně upraveny tak, že Václav Nebeský již přihlášku mohl podat," poznamenal šéf pirátského poslaneckého klubu Jakub Michálek.

"S ohledem na celou řadu závažných zjištění jsem se rozhodl zaslat podnět Vládnímu výboru pro personální nominace, aby transparentnost tohoto výběrového řízení vyhodnotil. Doporučeními tohoto poradního orgánu by se měla vláda řídit," dodal.

Michálek už dříve upozornil také na to, že Nebeského manželka Olga vede na ministerstvu pro místní rozvoj sekci pro koordinaci evropských dotací, a měla tak na starosti i odpověď České republiky k návrhu auditní zprávy Evropské komise k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) při čerpání unijních dotací pro Agrofert Holding. Nebeská ale ke konci září rezignovala.

Nebeský ve středu na jednání sněmovního hospodářského výboru představil svou vizi a strategii, se kterou ve výběrovém řízení zvítězil. Rozdělil ji do sedmi oblastí, které se týkaly dlouhodobé strategie firmy, personální, obchodních, ekonomických a technických záležitostí firmy. Důraz chce klást také na bezpečnost, zejména v digitální formě. Podle pirátského poslance Lukáše Černohorského Nebeský popisoval pouze výzvy, kterým České dráhy musí čelit, nesnažil se ale vysvětlit okolnosti výběrového řízení.

Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) už dříve řekl, že nemá o výběrovém řízení pochybnosti. Ministerstvo dopravy i České dráhy podle ministra postupovaly transparentně. Na výběru se podíleli lidé, kteří mají odbornou a mravní reputaci, uvedl Kremlík.