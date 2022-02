Pokud by se skokani v Číně vymezili proti porušování lidských práv, kluky podpořím. I za cenu vyloučení, tvrdí Janda

Za normální situace by jako předseda Úseku skoku na lyžích Svazu lyžařů České republiky byl na olympijských hrách v Pekingu, kde by pomáhal vytvářet servis pro tuzemskou reprezentaci. Jakub Janda však žije i roli politika, a tak se přidal k diplomatickému bojkotu Her, stejně jako tak učinila česká a zahraničně demokratická administrativa ostatních zemí.

„Jako politikovi mně nepřijde vhodné letět a pobývat v zemi, která nedodržuje lidská práva a soustavně je porušuje. Nemohu ignorovat, jak komunistická velmoc zachází s menšinami, které posílá do koncentračních táborů. Bylo chybou přidělit Číně podruhé olympijské pořadatelství. Sportovci však nemohou za fakt, kde se Hry konají,“ konstatuje poslanec za ODS i sportovní funkcionář, který připomíná, že Peking v rozmezí téměř čtrnácti let hostí po letní i zimní olympiádu. Čínská metropole byla středem pozornosti už v roce 2008 a nyní znovu, kdy jako první město v historii uspořádalo obě olympiády.

Turecký reprezentant měl podpořit utlačované Ujgury

Jandův stranický kolega a europoslanec Alexandr Vondra loni v prosinci pro EuroZprávy.cz avizoval, že jako politik nebude české reprezentanty nabádat k protestům v Číně. I od ostatních kolegů by se podle něho jednalo o chybné rozhodnutí, k němuž by neměli vyzývat. „Pokud jej vyjádří, musí vycházet čistě z jejich přesvědčení bez jakýchkoli vedlejších tlaků,“ pravil místopředseda ODS Alexandr Vondra. Někdejší vítěz Turné čtyř můstků se před odletem se skokany o politice vůbec nebavil. „Pokud by se ale vymezili na Hrách proti porušování lidských práv, kluky bych podpořil, i když by jim organizátoři pravděpodobně odebrali akreditace a z Pekingu je vyloučili. Nepřijde mně vhodné zavírat sportovcům ústa pod takovouto hrozbou. Je na každém sportovci, zda nějaké gesto vyjádří,“ míní zákonodárce Janda.

Podle agentury Reuters ale na 24. zimních olympijských hrách v Pekingu už došlo k vyjádření podpory s utlačovanými Ujgury. Sympatie jim měl projevit turecký skokan na lyžích Fatih Arda Ipcioglu, který absolvoval sobotní kvalifikaci v bleděmodrých lyžích s bílou hvězdou a bílým půlměsícem. Turecká vlajka je téměř identická, ale s červeným pozadím. Modrá vlajka s půlměsícem a hvězdou je symbolem separatistického hnutí ve Východním Turkestánu, které Čína obviňuje ze snahy o destabilizaci v Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang. Turci nakonec popřeli, že by jejich reprezentant designem na lyžích souznil s osudy Ujgurů a do závodů už pak nastoupil bez jakýchkoli symbolů. Reprezentant Ipcioglu pak odmítl o logu vůbec mluvit. „Vůbec se mu nedivím, jedná se o velmi citlivou kauzu. Čína absolutně nechce, aby se tento případ rozmazával, a tak mlčení jen uvítala,“ všímá si Janda.

V Turecku, jak uvedla agentura ČTK, žije zhruba 50.000 Ujgurů, kteří mají s Turky úzké etnické, náboženské a jazykové vazby. Experti OSN a lidskoprávní organizace odhadují, že více než milion Ujgurů a jiných muslimských menšin bylo od roku 2016 zavřeno do politických převýchovných táborů v severozápadní čínské provincii Sin-ťiang. Peking tvrdí, že tábory jsou ve skutečnosti střediska odborného vzdělávání, která je mají odradit od radikalizace. Porušování lidských práv však Čína vehementně popírá.

Bývalý dvojnásobný medailista z mistrovství světa v Oberstdorfu z roku 2005 však tvrdí, že politika by se do sportu míchat neměla. „I když v Číně se jedná o složitý problém. Dochází zde ke genocidě menšin jako jsou Ujgurové, a tak se skutečně nabízí otázka, zda v tomto případě jde politiku od sportu oddělit.“ Na druhou stranu podle Jakuba Jandy jedou sportovci na každou olympiádu prodat své čtyřleté enormní úsilí. „A nikdo už nechce zažít bojkoty Her, jakých jsme byli svědky v Moskvě 1980 a poté o čtyři roky později v Los Angeles,“ podotýká Janda pro EuroZprávy.cz.

Češi zatím v izolaci hlady netrpí

Autoritářský režim komunistické Číny je však přítomný na každém kroku a totalitu systému denně poznávají i samotní sportovci. Mnozí reprezentanti a jejich týmy například tvrdí, že se protiprávně octli v izolaci kvůli covidu-19. Například trenér finských hokejistů Jukka Jalonen se zlobí, že čínští pořadatelé podle něj drží bezdůvodně v koronavirové izolaci na olympijských hrách útočníka Marka Anttilu, kapitána mistrů světa z roku 2019. Kouč tvrdí, že tím pořadatelé porušují hráčova lidská práva. Šok vyvolal i případ belgické skeletonistky Kim Meylemansové, která po negativních testech čekala, že ji sanitka převeze do olympijské vesnice, místo toho bez jakéhokoli vysvětlení skončila v jiné izolaci, kde měla bez kontaktu s belgickou reprezentací strávit dalších sedm dní. Až její emotivní video na sociálních sítích zjednalo nápravu a organizátoři pod tlakem výprav Belgičanku převezli do olympijské vesnice.

Navíc sportovci umístění v karanténě si stěžuji na hlad, který způsobuje nekvalitní strava, které je údajně málo. „Pokud má jakákoli výprava pocit, že něco není v pořádku, má se okamžitě obrátit na Mezinárodní olympijský výbor, který se musí všemi stížnostmi zabývat a řešit je. Opravdu není normální, aby například Belgičanku místo do olympijské vesnice převezli do další izolace,“ kroutí hlavou Janda. V izolaci se kvůli pozitivnímu testu na covid-19 ocitli i dva čeští skokani na lyžích, a to Čestmír Kožíšek a Viktor Polášek. Jelikož ale Kožíšek krátce před olympiádou nemoc prodělal, závodit může. Přesto i on musí žít v bublině a po trénincích či závodech je zavřen v izolaci. „Od trenérů zatím nemám zprávu, že by kluci v karanténě ohledně jídla živořili, anebo si na něco stěžovali. Spíše řešíme Poláška, aby měl co nejdříve několik testů po sobě negativních a mohl se zapojit do závodů,“ přeje si první Čech, který v roce 2006 vyhrál Světový pohár.

Kdo se už stoprocentně kvůli pozitivním testům na covid-19 na olympiádě v Pekingu neobjeví, je trenér české skokanské reprezentace Slovinec Vasja Bajc. „Do Číny ani neodcestoval, protože má neustále pozitivní testy a pokud by do Pekingu odletěl, hrozilo by, že by Vasja strávil v Číně někde pět týdnů v izolaci, a to si nemůžeme dovolit, neboť po olympiádě zase pokračuje seriál Světového poháru,“ uvědomuje si předseda Sněmovního podvýboru pro sport. Bajce tak v jeho roli zastupuje Jan Matura a Lukáš Hlava. „Mužskému týmu ještě vypomáhá od žen Antonín Hájek, a kdyby byla velká krize, jsou připraveni nám pomoci koučové od sdruženářů, s nimiž také spolupracujeme. Jsme zvyklí se zastupovat, a proto nás absence hlavního trenéra nemůže rozhodit.“

Janda se trenérům z České republiky do jejich práce neplete. „Jsem připraven pouze pomoci manažérsky, pokud by se objevil nějaký problém. Po odborné stránce do týmu vůbec nezasahuji.“ Když ale Česká televize vysílá přenos ze skoků, poslanecké povinnosti na chvíli pozdrží. Uvaří si čaj a zasedne před obrazovku. V neděli jej tak na středním můstku potěšil Roman Koudelka, který se po operaci kolena, kdy měl utržený křížový vaz i meniskus a pochroumanou čéšku, vrací do formy. „Roman potvrzuje, že je tuzemskou jedničkou, i když devět měsíců nemohl trénovat a závodit.“

Muž, který si kvůli svému stylu, kdy díky měkkým kotníkům dokonale nalehl téměř mezi lyže, vysloužil přezdívku Káně z Beskyd, ocenil Koudelkovo osmnácté místo na středním můstku. „Škoda, že po prvním kole neudržel jedenáctou pozici, kdy se Romanovi skvěle technicky vydařil první skok, krásně se do něj trefil. Doufejme, že na velkém můstku se ještě zlepší,“ věří Jakub Janda. Záhy mu však zazvoní mobilní telefon a vrací se zpět do reality politika. „Musím vyřešit nějaké poslanecké povinnosti,“ omlouvá se a odbíhá.