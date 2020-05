Poslanci se poprvé od epidemie sešli na ústních interpelacích

Na dotaz Karly Maříkové (SPD) o pomoci Karlovarskému kraji premiér uvedl, že dostal od svých poradců návrh, aby se stát na týdenním lázeňském pobytu pro jednotlivce v ceně zhruba 8000 korun podílel z jedné čtvrtiny. "Takže to nějakým způsobem teď rozpracováváme. Problém je, že dělat to jenom pro Karlovarský kraj nebo jenom pro nějaké lázně asi není možné, protože nám to legislativa neumožňuje," upozornil.

V interpelaci Radka Kotena (SPD) ohledně zajištění soběstačnosti Česka se Babiš zmínil o zahrádkářském zákonu. "Já neříkám, že všichni teď budeme chodit do zahrádek, ale kdysi jsme chodili a fungovalo to a všichni jsme si pěstovali. Já myslím, že zahrádkáře máme podpořit, protože mladí lidi mají o to zájem a já to podporuji," řekl.

Mluvilo se také o evropském klimatickém plánu. Na dotaz Jana Zahradníka (ODS) premiér zopakoval, že Česko nepodporuje otevření debaty o navýšení klimatických ambicí Evropské unie pro rok 2030. "Mě jen šokuje to, že po koronaviru stále mluví Evropa o Green Dealu (zelené dohodě) jako o hlavní prioritě. Myslím, že vir nám změnil priority," řekl. Postěžoval si na Evropský parlament, který je podle něho "totálně zelený". "Oni žijí úplně někde jinde," míní.

Další interpelace opozičních poslanců Markéty Pekarové Adamové (TOP 09) a Stanislava Blahy (ODS) se týkaly informací o reklamě Českých drah u mediální skupiny Mafra, které zveřejnil server iROZHLAS.cz. Skupina je v Babišově svěřenském fondu. "Já vlastně ani nevím, jak bych měl na takový dotaz odpovědět, protože se samozřejmě nejedná o působnost vlády," reagoval Babiš na otázky Pekarové Adamové. "Pokud máte pocit, že tam je něco špatně, no tak samozřejmě můžete se obrátit na příslušné instituce, na úřad pro hospodářskou soutěž nebo na policii," dodal.

Poslance Blahy se premiér na oplátku ptal, kdy už ODS pochopí, že program "antibabiš" nefunguje. "Vždyť vy už nejste hlavní opoziční síla. Piráti vás přeskočili. Tak jak to děláte? Blbě to děláte. Antibabiš nefunguje. Tak řekněte to předsedovi," vzkázal.