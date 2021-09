Poslanci se zřejmě mimořádně sejdou jen pár dní před volbami

Mimořádná schůze Sněmovny k závěrečné zprávě vyšetřovací komise k loňské ekologické havárii na Bečvě se uskuteční zřejmě později než do konce září, jak se očekávalo. Vyplývá to z vyjádření předsedy opoziční KDU-ČSL Mariana Jurečky a šéfa poslanců opozičního hnutí STAN Jana Farského na dotaz ČTK. Poslanci by se tak mohli nad zprávou sejít v termínu blíže k říjnovým volbám.