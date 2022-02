Poslanci už mají na stolech návrh rozpočtu z pera Fialovy vlády

První čtení rozpočtu, tedy schvalování příjmů, výdajů a schodku, má přijít na řadu v pátek. Ještě předtím, ve středu odpoledne, zasedne rozpočtový výbor, aby poslancům vydal doporučení pro první čtení. Vzhledem k tomu, že současná vládní koalice ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Pirátů a STAN má ve Sněmovně většinu 108 hlasů, dá se očekávat, že svůj první státní rozpočet prosadí.

Babišova vláda poslancům svůj návrh předložila již loni před volbami na konci září, jak jí ukládá zákon. Po volbách ho ale musela předložit znovu. Rozpočtový výbor jeho projednávání přerušil do doby, než bude jmenována nová vláda. Od té doby se jím poslanci nezabývali. Fialovu vládu jmenoval prezident Miloš Zeman loni 17. prosince. Nová vláda se rozhodla předložit nový rozpočet s nižšími výdaji a nižším schodkem.

Protože Česko nemá od 1. ledna schválený rozpočet, hospodaří v rozpočtovém provizoriu. V jeho rámci dostávají jednotlivé kapitoly státního rozpočtu v každém měsíci peníze na výdaje do jedné dvanáctiny celkové roční částky v předcházejícím roce.

Nynější vláda očekává, že provizorium skončí nejpozději koncem března. Do té doby ho musí Sněmovna schválit a musí ho podepsat prezident. Senát se schvalováním rozpočtu nezabývá. Pokud Sněmovna v prvním čtení schválí základní parametry rozpočtu, tedy příjmy, výdaje, schodek a způsob jeho vypořádání, už tyto údaje nebude moci měnit. Jednotlivé kapitoly rozpočtu dostanou k projednání sněmovní výbory podle své působnosti. Závěrečné schvalování se uskuteční zřejmě až v březnu.

Návrh rozpočtu vychází z toho, že růst ekonomiky zrychlí letos na 3,1 procenta z loňských 2,9 procenta. Česká národní banka ve své únorové prognóze očekává letošní růst rovná tři procenta. Razantnější růst však bude tlumit zvýšení životních nákladů u domácností v důsledku růstu spotřebitelských cen, uvádí vláda. Podle vlády porostou letos spotřebitelské ceny o 8,5 procenta. S pokračujícím růstem ekonomiky však vláda současně očekává pokles nezaměstnanosti.

Budoucí vývoj ekonomiky zatěžuje řada rizik, která v úhrnu znamenají vychýlení růstu směrem dolů, uvádí materiál. Na zpomalování růstu ekonomiky budou mít vliv pokračující problémy v globálních dodavatelských řetězcích, stejně jako vyšší, potažmo déle trvající inflační tlaky. Téměř ve všech odvětvích ekonomiky přetrvává nedostatek pracovníků, což by mohlo podpořit dynamiku mezd a zároveň vyvolat investice do automatizace a digitalizace, míní vláda.

"Pozitivním směrem může působit také mimořádné navýšení úspor domácností v době epidemie, jejichž zapojení by mohlo pomoci tlumit dopady vyšších spotřebitelských cen na spotřebu," stojí ve zprávě k rozpočtu. Vláda očekává, že domácnosti by mohly zapojit své úspory a podpořit tak svoji spotřebu. Podle státního závěrečného účtu za rok 2020, tedy první rok pandemie covidu, domácnosti kvůli zavřeným obchodům méně utrácely a o to více spořily. Zatímco výdaje domácností na konečnou spotřebu v roce 2020 meziročně klesly o více než pět procent, jejich vklady se meziročně zvýšily o 9,4 procenta.

Na druhé straně řadí vláda mezi negativní vnitřní rizika situaci v automobilovém průmyslu a nadhodnocené ceny staveb pro bydlení. Zpráva k rozpočtu také upozorňuje, že pokud by přetrvávalo geopolitické napětí v souvislosti s Ukrajinou, přetrvávaly by vysoké ceny energií i ve zbytku roku. Dotknout by se jich mohly i případné sankce proti Rusku. V takovém případě by podle odhadu vlády mohly ceny energií růst letos i o víc než 30 procent.