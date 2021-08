Prezidentovi a vládě věří jen 37 procent lidí

Největší důvěru si dál udržují starostové a obecní zastupitelstva, jimž věří přibližně dvě třetiny veřejnosti. Vyplynulo to z červencového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění, které jeho výsledky dnes poskytlo ČTK.

Nejméně lidé důvěřují Poslanecké sněmovně, která získala v červenci 29 procent kladných hodnocení. Proti předchozímu průzkumu ale o osm bodů více. Následuje Senát, jehož důvěra vzrostla o sedm bodů na 34 procent. Hejtmani a krajská zastupitelstva získali v červenci stejnou důvěru od občanů, a to ve výši 49 procent. O měsíc dříve jim věřily dvě pětiny lidí. Důvěra v obecní zastupitelstva meziměsíčně stoupla o pět bodů na 63 procent a starostů o sedm bodů na 67 procent.

"V porovnání se zářím 2020, kdy proběhlo poslední šetření před koronavirovou pauzou, ovšem důvěra v případě prezidenta, vlády a Poslanecké sněmovny zůstává, i přes zvýšení zaznamenané v aktuálním výzkumu, o něco nižší. Naopak krajská reprezentace a rovněž starostové jsou na tom oproti loňskému září lépe," uvedli autoři průzkumu.

Se současnou politickou situací je spokojeno 13 procent občanů, naopak polovina veřejnosti je s ní nespokojena. Proti červnu se tak hodnocení politické situace mírně zlepšilo, podíl nespokojených totiž klesl o devět procentních bodů a o osm bodů na 34 procent přibylo lidí, kteří uvádí, že nejsou "ani spokojeni, ani nespokojeni". Přesto zůstává hodnocení politické situace horší, než bývalo v době od druhé poloviny roku 2018 do září roku 2020. Ovšem z druhé strany zůstává výrazně lepší než v letech 2012 a 2013, doplnili autoři průzkumu, který provedli v době od 26. června do 11. července mezi devíti stovkami lidí starších 15 let.