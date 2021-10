První dáma žádá pro prezidenta klid, ale Mynář jedná opačně. Hrad se k Zemanovi chová neuctivě, říká Kuba

Apeluje na Kancelář prezidenta republiky, aby zachovávala důstojnost a soukromí hlavy státu Miloše Zemana, který je od neděle hospitalizovaný na specializovaném pracovišti v pražské Ústřední vojenské nemocnici. Hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba z ODS označil krok hradního kancléře Vratislava Mynáře, který potají bez vědomí ošetřujícího lékaře a zdravotnického personálu přivedl za Zemanem na pokoj předsedu Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka, za projev obrovské neúcty. „Už opravdu nevím, co bych nazval větší absurditou než skutečnost, že se pan Mynář, který nemá bezpečnostní prověrku, se šéfem Dolní komory potají vplíží na ARO či JIP za prezidentem, aby probírali politickou budoucnost. Pan prezident Zeman je nyní především pacientem, který potřebuje klid a odpočinek. Narušování jeho důstojnosti je trapné,“ je přesvědčený předseda Asociace krajů ČR. Vondráček ve čtvrtek navštívil Zemana, aby podepsal rozhodnutí, kterým svolal stálé zasedání nové Sněmovny na pondělí 8. listopadu.

Podle Kubových zkušeností je pro normálního člověka velice obtížné, aby se vůbec dostal na ARO či JIP k nemocným či zraněným. Na obou oddělení totiž panuje přísný režim a řád, který znemožňuje návštěvu cizích osob. „Pokud se někdo na specializovaná pracoviště vydá za rodinným příslušníkem, musí se řídit tamními pravidly. Dovnitř se nikdo nedostane. Nejdříve musí zazvonit na službu konající sestru, představit se jí a říci, za kým jde. Teprve poté je vpuštěn.“ Ani tehdy ještě nemá návštěvník jistotu, že příbuzného uvidí. „Zdravotní sestra uvědomí ošetřujícího lékaře, který teprve rozhodne, zda někdo z rodiny může na chvíli na pokoj. Pokud misi zamítne, vysvětlí proč a seznámí blízké se zdravotním stavem pacienta,“ přibližuje lékař, jaký režim na ARO či JIPu panuje.

Bývalý ministr průmyslu a obchodu v Nečasově vládě upozorňuje i na další rizika, která je nutné v současné době na speciálních pracovištích eliminovat. Jedná se především o dodržování protiepidemických opatření v kontextu s nárůstem nemocných na covid-19. „Opět nám čísla nakažených rostou, a tak je nutné dbát, aby sem infekce nepronikla. Pan prezident totiž díky věku patří do rizikové skupiny, navíc je pravděpodobně oslabený. Proto je dobré, aby přicházel do kontaktu jen s omezeným počtem lidí. Na druhou stranu my netušíme, kolik osob jej navštěvuje, protože nevíme vůbec nic,“ posteskne si.

Kuba, který pracoval také jako lékař Zdravotnické záchranné služby a zasahoval například i u tragické nehody autobusu u Nažidel v březnu 2003, kritizuje neustálé přešlapy Kanceláře prezidenta republiky. Vadí mu, že veřejnost každou chvíli dostává rozporuplné informace. „Nejdříve tvrdí, jak pan prezident potřebuje odpočinek, je slabý, abychom se za chvíli dozvěděli, že jmenoval soudce, či podepsal rozhodnutí, kterým svolal stálé zasedání nové Sněmovny, anebo, že si u něj úředníci a politici podávají dveře, jak s nimi probírá politickou situaci po volbách. Měli by si ujednotit informační linku, neboť takové jednání je směrem k panu prezidentovi neuctivé a nedůstojné.“

Bývalý 1. místopředseda ODS, který po Nečasově pádu v roce 2013 stranu z pověření vedl, si všímá paradoxu, kterým Mynář a spol. působí. „První dáma paní Ivana Zemanová na čtvrtečním brífinku žádala pro svého muže klid, ale úředníci Hradu v čele s kancléřem Mynářem se chovají přesně opačně. Jedná se o neúctu k Miloši Zemanovi jako k pacientovi i jako k prezidentovi,“ podivuje se. Prezidentovo okolí se podle Kuby chová jako božstvo v horách, které se do nich odebere, a pak někdo z výšin sestoupí, aby něco národu sdělil či vzkázal. „Takové vystupování nemá s demokracií nic společného. A znovu musím zopakovat, že podobné jednání zavání neúctou k prezidentskému úřadu.“

S rokováním o zbavení výkonu funkce by ještě počkal

Zastupitel Jihočeského kraje nedovede přesně predikovat, jak se vedení pražské Ústřední vojenské nemocnice k Vondráčkově tajné návštěvě a Mynářovu vystupování postaví. „Je možné, že odteď zpřísní režim kolem pana prezidenta a poučí zdravotní personál. Ale to je jen můj osobní názor, realita může být jiná.“ Střešovická nemocnice ale během dopoledne oznámila, že bez vědomí ošetřujícího lékaře Miroslava Zavorala nikoho k Miloši Zemanovi nesmí pustit. Na dodržování stanoveného opatření má dohlížet Policie České republiky.

Doposud byla nemocnice k Hradu loajální. Její ředitel a prezidentův lékař Miroslav Zavoral dokonce v neděli na tiskové konferenci odmítl prozradit Zemanovu diagnózu s odkazem na fakt, že od něj nemá svolení a porušil by tak lékařské tajemství. Nyní se ale ÚVN od neoficiální návštěvy distancuje, stejně jako od Vondráčkova vyjádření ohledně prezidentova zdravotního stavu, když prohlásil, že je schopen vykonávat úřad. Ústav chce incident interně prošetřit. Vondráčkovu návštěvu prověřuje jako takzvanou nežádoucí událost.

Kuba by zatím počkal s aktivací článku 66 Ústavy, který umožňuje prezidenta zbavit výkonu funkce. O zmíněném kroku má v úterý rokovat Ústavní komise Senátu. „Osobně bych ještě s nějakým radikálním řešením i chystaném rokování počkal. Kancelář prezidenta republiky by měla nyní vyhlásit, že dopřeje třeba deset dní prezidentu Zemanovi naprostý klid, během něhož jej nebude ničím zatěžovat. Navíc politická scéna se nyní ohledně povolebního vyjednávání bez prezidenta opravdu obejde.“

Rodák z Českých Budějovic si neodvažuje odhadnout, jakou diagnózou může prezident Miloš Zeman trpět. „Jednalo by se z mé strany o čiré spekulace a do nich se nechci pouštět. Od lékaře by se jednalo o neetické jednání. Obecně ale platí, že stav pacientů ležících na ARO a JIP se může den ode dne rapidně měnit. Nedá se tedy ani říci, jak se pan prezident může aktuálně cítit,“ míní pro EuroZprávy.cz hejtman Jihočeského kraje a lékař Martin Kuba.