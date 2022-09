Rakušan považuje za reálné získat 3000 obecních zastupitelů

— Autor: ČTK

Předseda STAN, vicepremiér a ministr vnitra Vít Rakušan považuje za reálný, i když maximalistický vytyčený cíl získat 3000 obecních zastupitelů. V Praze by považoval za úspěch, kdyby hnutí na magistrátu mohlo vytvořit svůj vlastní zastupitelský klub. Rakušan to dnes řekl novinářům po příchodu do volebního štábu STAN.