Švachula podle policejních dokumentů, které získaly Hospodářské noviny a web Aktuálně.cz, ovlivňoval či ovládal vedení ÚOHS. Předseda ÚOHS Petr Rafaj již dříve odmítl, že by měl Švachula na chod instituce jakýkoliv vliv, který by se vymykal zákonu.

"V této kauze nejde jen o individuální selhání jednotlivců. Pokud může jeden člověk prostřednictvím vedení úřadu ovlivnit rozhodování o miliardových veřejných zakázek, jedná se o chybu celého systému. Na systémovou korupci je třeba odpovědět systémovou změnou," uvedl předseda Oživení a garant Rekonstrukce státu Marek Zelenka.

Švachula byl místostarostou městské části Brno-střed a zároveň působil v rozkladové komisi antimonopolního úřadu. Z informací shromážděných detektivy podle HN a Aktuálně.cz vyplývá, že Švachula měl s předsedou ÚOHS Rafajem, ale i jeho místopředsedy, velmi přátelské vztahy. "V obecné rovině se dá hovořit o ovládnutí ÚOHS Jiřím Švachulou," uvádějí policisté v dokumentech, které média získaly.

Švachula díky těmto vztahům podle dokumentů dokázal získat utajené informace nebo ovlivňovat rozhodování úřadu, ať už šlo o stamilionovou zakázku na nákup trolejbusů v Brně, fúzi mediální firmy nebo tendry na silnice. "V podstatě vystupuje jako prostředník či vyjednavač mezi ÚOHS a jinými osobami," konstatovali podle listu policisté.

"Švachula nic neovládal, jestli někdy domluvil nějaké setkání s někým, je to možné, já už si na to moc nevzpomínám. Ale úřad vůbec neovládal, to je absurdní, úplně absurdní," komentoval podle HN výklad policistů Rafaj.

Podle prohlášení organizací je jádrem problému nadměrná koncentrace pravomocí v rukou předsedy ÚOHS. "Předseda může bez jakýchkoliv omezení jmenovat a odvolávat místopředsedy úřadu odpovědné za jednotlivé sekce, což je snadno zneužitelné. Přinejmenším musí být nastaveny jasné kvalifikační předpoklady, pevné funkční období a možnost odvolání jen ze zákonných důvodů," uvedl analytik Rekonstrukce státu Věnek Bonuš.

Dalším problémem je podle prohlášení organizací to, že v druhém stupni rozhoduje v ÚOHS přímo jeho předseda, a to na základě doporučení rozkladové komise. Komisi si ale také může vybrat podle své vůle. Neexistují totiž kvalifikační předpoklady, funkční období či zákonné odvolací důvody. Rafaj tak do rozkladové komise jmenoval mimo jiné svou dceru, jejího manžela, dnes vazebně stíhaného Švachulu a stranické kolegy z frýdecké buňky ČSSD, stojí v prohlášení Rekonstrukce státu.

Na návrhu systémových změn v dohledu nad veřejnými zakázkami dlouhodobě pracuje skupina organizací: Frank Bold, Oživení (sdružené v protikorupční platformě Rekonstrukce státu) a Transparency International ČR. Konkrétní návrh podle prohlášení brzy představí veřejnosti i politikům.