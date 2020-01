Rozkol v ČSSD: Vedení strany se zostra pustilo do Zimoly

Jihočeskou ČSSD rozdělilo listopadové rozhodnutí tamního krajského předsedy založit hnutí Změna 2020. Zimola po sporu na pondělním jednání jihočeského předsednictva na svou funkci rezignoval, vedení opustili i dva místopředsedové Stanislav Mrvka a Jaroslav Kupsa. Zimola poté uvedl, že zváží, zda zůstane členem ČSSD, i to, zda bude kandidovat za Změnu.

Místopředseda ČSSD Michal Šmarda v posledních komunálních volbách uspěl v čele uskupení s názvem Lepší Nové Město, hejtman Martin Netolický povede letos v krajských volbách kandidátku sdružující sociální demokraty, nestraníky a hnutí Společně pro kraj. "V těchto případech došlo k tomu, že ve městě a v kraji ČSSD jednotně rozhodla o spolupráci s dalšími subjekty a nezávislými osobnostmi," řekla ČTK Gavenda.

V takových případech podle ní může širší kandidátka znamenat možnou cestu, jak na podzim uspět v krajských volbách. "V jižních Čechách se část tamního vedení ČSSD rozhodla, že založí nové politické hnutí, skrze které pak budou spolupracovat s ČSSD. Nejde tedy o sjednocení či soudržnost, ale naopak o rozdělování ČSSD. A to je velký rozdíl," dodala mluvčí.

Lídři ČSSD na Zimolův krok reagovali ostře už v listopadu. Spolupráci s dalšími subjekty a nezávislými osobnostmi vedení podporuje, pokud může pomoci k lepšímu volebnímu výsledku, naopak za nepřijatelné označovalo kandidátku, která by konkurovala ČSSD. "Pokud se jedná o kandidátku ČSSD s nezávislými osobnostmi, odsouhlasenou předsednictvem ČSSD, tak je to v pořádku. Pokud se jedná o projekt mimo ČSSD, tak je to proti stanovám ČSSD, se všemi důsledky, které z toho plynou," uvedl v listopadu statutární místopředseda ČSSD Roman Onderka k Zimolově iniciativě.

Stanovy ČSSD počítají s tím, že členství zanikne bez dalšího dnem vzniku neslučitelnosti. Neslučitelné s členstvím podle dokumentu je, pokud sociální demokrat podá nebo se objeví na kandidátní listině do voleb, která je odlišná od ČSSD, ČSSD ji nespolutvoří a nebyla předem schválena ve straně.