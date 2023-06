GLOSA | Události Petra Nutila: Pokrytec Babiš, znovuzrození ČSSD a psychopat Jaromír Soukup

Česká strana sociálně demokratická - ČSSD - si na svém sněmu odsouhlasila změnu názvu na Sociální demokracii, zavedla nové logo a zvolila si staronového předsedu, Michala Šmardu. Socialisté podle posledních volebních průzkumů pomalu ale jistě posilují a je dost možné, že se v roce 2025, kdy budou další parlamentní volby, vrátí do Sněmovny. Ústy svého předsedy „už nikdy nesmí být sociální demokrat ten, kdo jde do vlády po kolenou a nechá se ponižovat, ať už od pravice, oligarchů, nebo kohokoliv.“ Držíme panu předsedovi palce, aby se mu to povedlo, nicméně se nám v redakci podobné úvahy zdají být poněkud předčasné, což nakonec musí být jasné i komukoli, kdo jen koutkem oka někdy viděl před jakýmkoli sportovním zápasem svalnaté řeči o taktice, tahu na bránu a namazání si soupeřů na chleba. Jak se tak říká, nechval dne před večerem. To platí v politice dvojnásob.

Prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že na Ukrajině již probíhá plánovaná protiofenziva zaměřená na vytlačení ruských jednotek z ukrajinského území. Nevím, jestli se ukrajinskému Davidovi povede nakonec vykopat ruského Goliáše ze všech svých území, ale jedno je jisté. Ukrajinský boj za svobodu je obdivuhodný a moc bych si přál, aby byl úspěšný. Pokud to máte podobně, prosím, mrkněte se na Zbraně pro Ukrajinu a podpořte Davida koupí nového praku. Bude ho potřebovat.

Rusové na Ukrajině odstřelili Kachovskou přehradu, 44krát větší než české Lipno. Tato zásobuje pitnou vodou jih Ukrajiny i okupovaný Krym, klíčová je i pro zavlažování rozsáhlých zemědělských ploch či fungování Záporožské jaderné elektrárny. A sluší se poznamenat, že jde o válečný zločin par excellance, zcela pregnantní provinění proti mezinárodnímu právu. Jasně, to je něco, co mají Rusové na salámu odjakživa a tak jim ani tohle reputaci moc už nemůže zhoršit. Русский военный корабль, иди нахуй!

Babiš se konečně po měsících odvážil vylézt mezi lidi a navštívil televizní duel s premiérem Fialou. A to jen proto, aby opět lidem připomenul, jak velká slibotechna, prodavač teplé vody, chaotik a pokrytec vlastně je. Který se navíc dovede bez začervenání tvářit, že s tím, jaká jeho vláda byla a co na našem státu napáchala, nemá nic do činění a že u toho vlastně vůbec nebyl. Nicméně taky prokázal platnost staré dobré pravdy, že i ulhaný imbecil s miliardovým majetkem, plánem a armádou marketingových otroků dokáže přesvědčit mnohem víc lidí než profesor s racionálním přístupem k věci, o čemž nakonec vzhledem k posledním volebním průzkumům nemůže být sporu. A ve zkratce to ve vší plnosti a zoufalosti hraničící s totální depresí naplňuje význam starého českého přísloví o tom, že jen blbec se spálí dvakrát o stejná kamna.

Média přinesla zprávu o nevidomém britském mladíkovi, kterého vyhodili z posilovny, protože si jedna návštěvnice stěžovala, že na ni nepatřičně zírá. To je zhruba všechno, co byste měli o dnešním stavu světa asi vědět.

Ministr pro místní rozvoj a vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) v pondělí představil novou metodiku pro zadávání on-line reklamy, která si klade za cíl zamezit dezinformačním webům získávat finance z reklam či dosáhnout na veřejné peníze. Což je super a my mu posíláme velký palec nahoru. Akorát nám trošku kazí radost, že tahle slavná metodika je jen doporučující a bude záležet hlavně na politické vůli každého z ministrů a jeho úředníků. Ale pokus ceníme!

Ruskou miss vyhrála ideálům krásy nepříliš odpovídající manželka miliardáře Romana Bezmaternyho Natalja Oskarová, který tuto soutěž sponzoroval. To je pro změnu asi tak všechno, co potřebujete vědět o současném Rusku.

A na závěr trochu českého bizáru. Proběhl český večer Clash of the Stars, to znamená souboj lidí, kteří nikdy hvězdami nebyli a kteří si dávají po čuni jen proto, že za to dostali skvěle zaplaceno, a kteří doufají, že skrze tuhle freak show nasbírají pár followers navrch. Tak tady máte výsledky: Davida Pražáka při premiéře v kleci uškrtil Kluk s kamením: Expartner Shopaholicadel porážku oplakal. První souboj liliputů v Česku vyhrál Malej Zmijozel. Pomalu Snejski dostal do kolen Krále Berouna. Karlos Benda porazil Diego Kotlára.

A když jsme u toho, i Jaromír Soukup, majitel TV Barrandov, bude boxovat v Clash of the Stars, domluvil si zápas s Psychopatem Bejrem, uřvaným plešatým Youtuberem. Obě tyto attention whores české mediální scény dělají co mohou, aby si na tomhle zápasu udělaly jméno a každému jen trochu soudnému člověku musí být jasné, odkud a kam zajíc běží. Nicméně i tak se na tohle i sám autor článku těší, protože tenhle zápas by mohl v bizarnosti trumfnout snad jen souboj Jany Peterkové a Jany Jochové v bahně.

A to by pro dnešek asi stačilo.

Tak čau.