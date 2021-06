Schillerová se s prezidentem Zemanem shodla na nutnosti maximálně investovat

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a prezident Miloš Zeman se na dnešním jednání na Pražském hradě shodli na nutnosti maximálně investovat. Šéfka resortu financí to po jednání řekla novinářům. Příští rok podle ní podle aktuálního návrhu státního rozpočtu půjde na investice 189 miliard korun, což je nejvíc za 20 let. Je jisté, že většina půjde na Státní fond dopravní infrastruktury, ale samozřejmě i do dalších kapitol, uvedla Schillerová.