Senát bude schvalovat zpřísnění pravidel pro podporu uprchlíkům z Ukrajiny

Novela zákona zvaného lex Ukrajina počítá s tím, že ukrajinští běženci s bezplatným ubytováním, stravou a základními hygienickými prostředky už nebudou pobírat pětitisícovou humanitární dávku. Od druhého měsíce bude podpora navíc svázána s trvalým pobýváním v Česku, což má zabránit takzvané dávkové turistice. Novela upravuje také například zdravotní pojištění běženců a příspěvek pro domácnosti za jejich bezplatné ubytovávání. Zdravotní pojištění bude stát hradit uprchlíkům vyjma dětí a seniorů podle schválené sněmovní verze nejvýše 150 dnů.

Podporu 5000 korun na pořízení základních potřeb pro začátek života v Česku dostávají uprchlíci za měsíc, v němž získali vízum k ochraně. Mohou ji pobírat ještě dalších pět měsíců, když prokážou, že dávku potřebují. Novela podmínky zpřísňuje. Úřad práce navíc bude moci žadatele vyzvat, aby případný nárok na podporu přišli do pobočky prokázat osobně. Uprchlík by se musel dostavit zpravidla do osmi dnů, jinak by úřad žádost zamítl. Na solidární příspěvek domácnostem za bezplatné ubytovávání ukrajinských běženců budou mít podle novely nárok i ti ubytovatelé, u kterých si uprchlíci platí spotřebu plynu a elektřiny sami..

Novela dále výslovně odmítne dočasnou ochranu občanům Evropské unie. Prodlouží lhůtu na vyřízení žádosti o dočasnou ochranu na 60 dní, a naopak zkrátí dobu, v níž musí uprchlík nahlásit změnu místa pobytu, z 15 dnů na tři dny. Nově budou muset žadatelé o dočasnou ochranu z Ukrajiny prokázat, že mají zajištěno ubytování, pokud nebudou mít bydlení zprostředkováno krajským asistenčním centrem.

Novelu před schvalováním horní komorou posoudí výbory ústavně-právní a zahraniční. Ten má na neveřejném úterním zasedání probrat rovněž "národní bezpečnost a nezbytnost embarga na dovozy ruského plynu a ropy jako odpověď na vojenskou agresi Ruska proti Ukrajině". Jednání se mají zúčastnit mimo jiné ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN) a ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka. Výbor chce připravit návrh senátního stanoviska, které by horní komora přijala po ohlášeném projevu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Ten má promluvit k oběma komorám Parlamentu formou videopřenosu.