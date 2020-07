Senát hodlá vyzvat vládu k vypovězení jedné ze smluv s Hongkongem

Výbor má obavu, že pokud by byl vydán český občan z ČR do Hongkongu podle této smlouvy, mohla by být ohrožena jeho základní práva i právo na spravedlivý proces. Důvodem těchto obav je nový zákon o národní bezpečnosti Hongkongu, který vstoupil v platnost od 1. července.

Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by ale česká strana nevydala ke stíhání člověka, který by v Česku protestoval proti čínskému režimu. Dohodu, kterou chce výbor vypovědět, schválily obě české parlamentní komory v roce 2014. Vláda by podle výboru měla upravit i podmínky spolupráce s Hongkongem v dalších oblastech.

Nový bezpečnostní zákon pro Hongkong má mít přednost před hongkongskými zákony a má umožnit Číně zřídit v Hongkongu úřad dohlížející na národní bezpečnost. Senát má podle návrhu usnesení konstatovat, že Čína přijala tento zákon v rozporu se zásadou jedna země dva systémy a v rozporu s mezinárodními závazky.

Podle vyjádření ministra Petříčka před výborem vyslala Čína signál, že je připravena nerespektovat své historické závazky, které sama uzavřela. Poukázal na to, že Hongkong měl požívat práva autonomie až do roku 2047, což Čína svým krokem změnila o 27 let dříve.

"V tuto chvíli zjišťujeme postupy dalších evropských států. Je to krok, který by byl jasným politickým signálem, že nerespektování principu jedna země dva systémy ze strany Číny, což z našeho pohledu právě přijetí té nové bezpečnostní legislativy je, nemůžeme přejít bez reakce," řekl ČTK Petříček.

Předseda výboru senátor Pavel Fischer (nezařazený) vznesl otázku, zda někdo, kdo bude třeba v Praze demonstrovat proti čínskému režimu, mohl být vydán ke stíhání podle článku nového hongkongského zákona.

"Teoreticky by (Čína) o vydání mohla požádat. I s ohledem právě na novou legislativu, která v článku 38 právě takovouto variantu předjímá. Že by i cizinci nebo lidé, kteří se z čínského pohledu dopustí činu v rozporu s tímto zákonem, mohli být žádáni o vydání do Číny," řekl Petříček. Česká strana by ale takové žádosti nevyhověla, dodal. "Z české strany nicméně toto je žádost, které nemůže být vyhověno, protože je to politicky motivovaný krok a my neuznáváme trestnost takovýchto kroků," řekl.

Ředitelka odboru Asie a Tichomoří ministerstva zahraniční Eliška Žigová poznamenala, že pokud někdo protestoval proti čínské vládě v ČR a poté přijel do Hongkongku, pak by tam mohl být zatčen. "Právě otázka možností zneužití extradice pro politické stíhání osob, které vyjádřily svůj nesouhlasný postoj na území ČR, je něco, kvůli čemu třeba bychom měli zvážit, jestli neodstoupit od této dohody o extradici," řekl Petříček ČTK.

Senát by měl podle usnesení výbor také razantně odsoudit popírání vysoké míry autonomie Hongkongu ze strany Čína, opakované vměšování Číny do záležitostí Hongkongu a zasahování do základních práv a svobod jeho občanů a demokraticky volených zástupců.