Senát je strážce ústavnosti i ochránce reálného života, uvedl Vystrčil

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Senát je podle svého předsedy Miloše Vystrčila (ODS) nejen opravářem zákonů a strážcem ústavnosti, demokracie, svobody a vlády práva, ale také ochráncem reálného života. Prokázal to například tím, že obcím zachránil příjmy, o které by jinak přišly v důsledku vládních opatření kvůli epidemii koronaviru. Vystrčil to dnes uvedl v bilanční zprávě za končící dvouleté funkční období horní komory.