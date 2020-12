Senát poslal zrušení superhrubé mzdy zpět do Sněmovny

Obcím a krajům mají být podle Senátu výpadky příjmů po zrušení superhrubé mzdy nahrazeny z 80 procent, a to zvýšením jejich výnosů z daní. V rámci rozpočtového určení daní by se měl zvýšit podíl obcí na výnosu z daní z 23,58 procenta na 25,84 procenta a podíl krajů z 8,92 procenta na 9,78 procenta.

Senát také odmítl návrh pirátských poslanců na zdanění prodeje akcií ve výši 20 milionů korun a více, které jsou v držení déle než tři roky. Návrh byl součástí přijatých úprav, na nich se dohodly kluby ODS a TOP 09, KDU-ČSL a ProRegion, v němž jsou senátoři ANO a ČSSD. Pro vrácení zákona Sněmovně s přijatými změnami nakonec hlasovalo 46 ze 77 přítomných senátorů včetně šesti členů klubu STAN.

Přijaté úpravy budou podle Schillerové znamenat výpadek rozpočtových příjmů ve výši necelých 100 miliard korun v příštím roce. Sněmovní verze balíčku, která počítá s vyšší daňovou slevou na poplatníka a samosprávám výpadek příjmů nekompenzuje, by znamenala výpadek příjmů ve výši 130 miliard korun ročně.

Zaměstnanci podle balíčku asi budou moci místo stravenek dostávat stravenkový paušál, který nebude podléhat odvodům a daním. Návrh na zrušení paušálu Senát odmítl stejně jako snahu o vyšší zdanění zahřívaného tabáku.

Místopředseda TOP 09 Tomáš Czernin neprosadil dosavadní podobu rozpočtových pravidel. Znamenalo by to, že by se v příštím roce schodek rozpočtu nesměl zvýšit o více než 4,5 procenta vůči hrubému domácímu produktu. Podle Schillerové by to ale znamenalo drastické škrty v rozpočtu včetně dopadu na kraje a obce. Zástupci TOP 09 touto změnou podmiňovali svou podporu úpravám balíčku, při hlasování o jeho vrácení Sněmovně se hlasování zdrželi.

Horní komora nevyhověla ani Petru Orlovi z klubu hnutí Senátor 21 a Pirátů, který doporučoval odmítnout Sněmovnou schválené snížení spotřební daně z nafty o jednu korunu za litr.