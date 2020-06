Senátní volby: Lidovci představili kandidáty, chtějí uhájit sílu klubu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Lidovci vyšlou do říjnových senátních voleb 12 kandidátů. Obhajovat budou šest míst, předseda klubu Petr Šilar doufá, že se podaří sílu klubu uhájit, i když to považuje za náročný úkol. Uvedl to při dnešním představení kandidátů v horní komoře. Do voleb půjdou kandidáti KDU-ČSL v mnoha obvodech s podporou dalších pravicových stran. Velmi dobrou spolupráci při jednáních podle Šilara prokázaly ODS, TOP 09 a hnutí Starostové.