Senioři živoří? Proč důchody neporostou víc?

Průměrný důchod vzroste příští rok o 900 korun měsíčně, tedy nad zákonnou valorizaci. Novela předpokládá jednorázový doplatek k penzím nad jejich zákonnou valorizaci. Důchody se podle zákona navyšují o polovinu růstu reálných mezd a o růst cen za sledované období. Zákonná valorizace by mohla podle aktuálních odhadů představovat asi 750 korun a doplatek zhruba 150 korun.

Senátoři chtěli části důchodců přidat ještě víc, návrh ve Sněmovně hájil senátor Miloš Vystrčil (ODS). „Jak v Senátu, tak v Poslanecké sněmovně se velmi často mluví o spravedlnosti a o spravedlivých důchodech a o tom, že obecně ženy mají nižší důchody než muži a že by bylo dobré s tím něco udělat. A že by bylo dobré, kdybychom zvolili nějaké systémové řešení,“ hájil senátní předlohu Vystrčil.

„Návrh, který tady předkládám, je, aby tyto ženy matky, které jsou v důchodu již více než 25 let, od 1. 1. 2020 měly důchod zvýšen o 1000 Kč měsíčně,“ vysvětloval. „Muži chodili do důchodu v 60 letech, jestliže je jim 85 let a navyšuje se jim důchod o 1000 Kč, tak to znamená, že jsou 25 let v důchodu. Tak proč by se to nemělo týkat i žen, které jsou 25 let také v důchodu,“ zdůraznil.

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová ale jeho argumenty odmítla. „Ráda bych však podotkla, že návrh senátorů pomáhá jen seniorům, kteří se narodili v šestiletém období, a to v letech 1936 až 1941. Seniorům a seniorkám narozeným v roce 1942, 1943 i těm mladším již návrh nepomůže,“ prohlásila.

„Já mám velkou radost, protože to vypadá, že jsme přeprogramovali pravici. Mám velkou radost, že levicová politika sociální demokracie v této sněmovně nemá žádnou opozici. To je dobrá zpráva. Nicméně dovolte, abych vám připomněla, že v minulosti, když tu vládly pravicové vlády, tak jste seniorům nepomáhali. Nechali jste je živořit!“ obvinila pravici Maláčová.

Tím ale pro změnu naštvala někdejšího ministra financí Miroslava Kalouska (TOP 09). „Vy jste obvinila naše vlády, že jsme nechali důchodce živořit. To je v ostrém kontrastu s vaším veřejným mediálním výrokem, že za Kalouska se měli důchodci lépe než dnes. Budete-li si přát, rád vám ten výrok vyhledám, stále je ještě v otevřených zdrojích,“ pustil se do Maláčové předseda poslanců TOP 09.

„Zatímco za nás byl průměrný důchod 42 % ve vztahu k průměrné mzdě, dnes jsme na 38 % a ten pokles bude za vaší vlády pokračovat, i kdybyste se tisíckrát dostali na oněch 15 000 korun. Jinými slovy, průměrný člověk žijící ze mzdy ze závislé činnosti, který odejde do důchodu a bude závislý pouze na průběžném prvním pilíři, za vaší vlády zažívá mnohem větší propad životní úrovně při odchodu do důchodu než zažíval za nás. To je objektivní statistický fakt,“ vypočítával.

„Prohlédneme-li si ceny z roku 2011 a 2012 ze spotřebního koše důchodců a porovnáme-li s dnešními cenami, tak vaše osočení, že za nás důchodci živořili, je opravdu jenom falešné matení veřejnosti. Přidržte se, prosím, toho svého původního výroku, který jste pronesla, že za Kalouska se měli důchodci lépe než dnes,“ dodal Kalousek.