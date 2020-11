"Šikana na politickou objednávku." Odvolání dozorčí komise Radou ČT bylo nezákonné, tvrdí STAN

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Postup Rady České televize, která minulý týden odvolala svou dozorčí komisi, byl podle senátorského klubu Starostů a nezávislých nezákonný. Senátoři to dali do souvislosti s útoky na svobodu a nezávislost médií veřejné služby. Klub to dnes uvedl v prohlášení, které ČTK poskytl jeho mluvčí Jan Doležálek.