Síkela bude řešit ceny energií i pomoc pro podnikatele

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nový ministr průmyslu Jozef Síkela (za STAN) chce prosadit rychlou, dostatečnou a účinnou pomoc pro podnikatele zasažené koronavirovou krizí. Prakticky okamžitě bude podle premiéra Petra Fialy (ODS) muset v rámci ministerské pracovní skupiny řešit rostoucí ceny energií. Rozhodnutí na toto téma by podle Síkely mohla padnout ještě do konce roku. Ministr to dnes řekl novinářům po uvedení do úřadu.