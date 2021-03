Sjezd ČSSD se v dubnu uskuteční on-line formou

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Volební sjezd ČSSD se 9. a 10. dubna bude konat on-line formou, řekl dnes novinářům předseda sociálních demokratů Jan Hamáček (ČSSD). Vicepremiér Hamáček, který se chystá obhajovat funkci lídra strany, by preferoval osobní jednání, neumožňuje to však podle něj epidemická situace kolem covidu-19. Strana původně kvůli pandemii sjezd posunula z ledna, protože doufala v to, že situace v dubnu už umožní delegátům sejít se osobně v Hradci Králové.