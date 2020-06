Piráti učinili kontroverzní rozhodnutí. Bude jim radit muž, který šiřil nepravdy

Kancelář prezidenta republiky na něj v reakci na to podala žalobu, jíž se momentálně zabývá brněnský soud. Soudní znalec během jednání s vyloučením veřejnosti shledal, že prezident skutečně žádnou rakovinou nikdy netrpěl. Zeman po Bartíkovi požaduje omluvu a finanční částku pět milionů korun.

„Svatopluk Bartík se přihlásil do otevřeného výběrového řízení, které dělali jihomoravští Piráti. Byli tři kandidáti a on předložil nejlepší vizi kampaně, byl komisí nejlépe hodnocen, a má tak na starosti kampaň v Jihomoravském kraji,“ sdělila serveru Novinky.cz mluvčí strany Karolína Sadílková.

Zastupitel by měl podle smlouvy, kterou 23. dubna se stranou podepsal, vykonávat funkci volebního stratéga, tedy cílit na vybraný elektorát, a zúčastňovat se koordinované a kreativní části kampaně. Za to mu bude náležet finanční odměna ve výši 140 tisíc korun. Obsadí-li Piráti alespoň devět zastupitelských křesel, pak obdrží i zvláštní bonus.

„Přesvědčily nás jeho zkušenosti s politickým marketingem i vstupní předpoklady k tomu, jak by měla kampaň vypadat. Nabírali jsme člověka na práci v kampani, ne straníka,“ vysvětlil místopředseda strany Radek Holomčík, který s Bartíkem příslušnou smlouvu podepsal. Ve výběrové komisi navíc ani nebyl.

Místopředseda ani nevidí problém v zastupitelově angažmá pro někdejšího šéfa ČSSD a expremiéra Bohuslava Sobotku. Spor s prezidentem mu sice vadí, ale považuje jej za Bartíkův osobní problém.

„Z našeho pohledu by byl větší problém dlouhodobá spolupráce s premiérem Babišem, s komunisty nebo SPD. Pana Sobotku jsme kritizovali za jeho podíl viny v době OKD a s tím Svaťa nemá nic společného. V otázce rakoviny Miloše Zemana jsem mu řekl, že se mi to nelíbí, ale pokud bude muset platit, je to jeho problém,” řekl Holomčík.

"Byl jsem spojen s Úřadem vlády, ale ne s ČSSD. Radil jsem premiérovi. Nespojuji s Piráty žádné síly. Mám za úkol lidem a stranám radit, jak dělat kampaně. Na školení mi chodí i lidé z ANO. Je to to samé, jako bych byl klempíř a pracoval na opravě domu, třeba pro sociální demokraty,“ konstatoval Bartík se slovy, že od roku 2008 není členem žádné politické strany.