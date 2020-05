Slavným Čechům došla trpělivost. Poslali vládě dopis

Vedle něj se pod text výzvy podepsali například bývalá diplomatka Magda Vášaryová, bývalý slovenský ministr kultury Ladislav Snopko, novinář Milan Šimečka, politik Libor Rouček nebo ekonom Radek Špicar. Píší, že společný příklad by pomohl dodat odvahu i dalším zemím při postupném obnovování Evropy bez hranic pro všechny její občany.

Dopis Žantovský zaslal premiérovi a ministru zahraničí České republiky, dopis stejného znění dostali i premiér a ministr zahraničí Slovenska. Signatáři dopisu v něm uvádějí, že Česko a Slovensko patří mezi země, které se s nákazou koronaviru vyrovnaly nejúspěšněji.

"V obou zemích je nyní epidemie podle vyjádření vládních představitelů a kvalifikovaných odborníků pod kontrolou. Dlouhodobým historickým, ekonomickým, kulturním i mezilidským vztahům mezi oběma zeměmi by odpovídalo, kdyby to byly právě ony, které si jako první navzájem otevřou své hranice pro občany druhé země, pochopitelně při dodržování všech platných vnitrostátních opatření," píší v dopise.

Podpis pod něj připojili také muzikant Vladimír Merta, hudebník a organizátor festivalu Pohoda Michal Kaščák, herec Milan Lasica, režisér Břetislav Rychlík, kazatel Daniel Pastirčák, spisovatel Jáchym Topol, psychoterapeutka Jitka Vodňanská a předseda iniciativy Srdcom doma Samuel Zubo.

Podle aktuálních rozhodnutí vlády nemohou Češi cestovat do sousedních zemí jako turisté či na nákupy, mohou však v některých případech jet za prací či na návštěvu své rodiny. Podle informací na webu ministerstva zahraničí třeba do Rakouska je možné cestovat s negativním testem na covid-19 ne starším než čtyři dny; není ale povoleno ubytování v hotelích za turistickým účelem. Pokud lidé Rakouskem jen bez zastávky projíždějí, je třeba to doložit třeba dostatkem paliva v nádrži, pak nemusí předkládat test ani jít do karantény.