Sněmovna nebude zrychleně schvalovat příspěvek důchodcům

Příspěvek by se týkal starobních důchodců i lidí s invalidní nebo s pozůstalostní penzí. Kabinet ANO a ČSSD předpokládá jeho vyplacení v prosinci. Někteří opoziční politici ale mluví o uplácení voličů. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) s takovou kritikou nesouhlasí.

"Určitě se nejedná o rouškovné ani o žádný populistický krok vlády," uvedl Schillerová. Příspěvek podle ní ihned zlepší životní úroveň důchodců. Maláčová označila předlohu za absolutní prioritu. "Návrh zákona není populistický krok. Je to kompenzace inflace," řekla Maláčová.

Vládní návrh podpořil v debatě předseda SPD Tomio Okamura, podle kterého jsou ODS a TOP 09 asociální. Okamura se obává toho, že předloha nebude schválena včas.

Příspěvek by mohlo dostat 2,89 milionu lidí. Stát by na něj vydal z letošního rozpočtu celkem zhruba 14,5 miliardy korun.

Důchodci a důchodkyně by podle návrhu zákona nemuseli o příspěvek sociální správu žádat. Nárok na mimořádné přilepšení by měli mít ti, kteří v listopadu budou nějakou z penzí pobírat a dál na ni budou mít nárok. Dávku 5000 korun by měli dostat tak jako důchod, tedy na účet nebo složenkou. Příspěvek by nepodléhal případné exekuci a nezahrnoval by se do příjmů. Neměl by tak ohrozit pobírání dávek na bydlení či jiných sociálních podpor.