Sněmovna nerozhodla o rozšíření pravomocí ČNB u hypoték

"Máme tady klasickou parlamentní obstrukci," prohlásil Filip. Na jeho návrh sněmovní většina rozhodla, že novelu budou poslanci projednávat o hodinu déle než obvykle, a to do 14:00. Krátce po 13. hodině si však předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura vyžádal hodinovou přestávku na poradu svého klubu, čímž debata skončila. Zdůvodnil to tím, že na poledne jsou kromě jiného svolaná jednání výboru.

S Filipovým tvrzením o obstrukci se ztotožnil i Jan Volný (ANO). "To není pravda, tady probíhá jasná věcná diskuse," odmítl obvinění Jan Jakob (TOP 09). Postěžoval si, že na dotazy poslanců neodpovídá ani přítomná ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) a ani guvernér ČNB Jiří Rusnok.

Předloha má dát ČNB zákonnou pravomoc určovat podmínky úvěrů na bydlení. Dosud může centrální banka dávat bankám pouze doporučení, která nejsou právně závazná. Předloha také obsahuje návrh na rozšíření možností obchodů na finančních trzích i na rozšíření okruhu subjektů, se kterými může centrální banka obchodovat.

Do loňského roku směla ČNB obchodovat pouze na peněžním trhu a jen s úzkým okruhem subjektů. Širší možnosti obchodů i rozšíření okruhu subjektů však loni na jaře vláda předložila poslancům samostatně jako předlohu v legislativní nouzi v souvislosti s nástupem pandemie koronaviru. Sněmovna ji ale upravila tak, že bude platit jen do konce letošního roku.

Poslanec ODS Vojtěch Munzar vyzval k tomu, aby poslanci vyčkali na vyhodnocení toho, jak s touto pravomocí ČNB naložila. K vyhodnocení vyzval i Pirát Mikuláš Ferjenčík. "Bez tohoto vyhodnocení nám přijde velmi nešťastné tuto úpravu schvalovat natrvalo," řekl Ferjenčík.

V případě hypoték ČNB bude moci vyhlásit podmínky, za jakých budou moci poskytovatelé úvěrů na bydlení poskytnout klientovi hypotéky. Mezi parametry bude patřit celková výše spotřebitelských úvěrů žadatele o hypotéku zajištěných stejnou obytnou nemovitostí v poměru k hodnotě zajištění. Dalším ukazatelem bude poměr splátek žadatele ze všech jeho dluhů k jeho příjmům. Třetím ukazatelem bude celková výše dluhů spotřebitele k jeho příjmům.

Podle poslance ODS Jana Skopečka tkví problém s trhem nemovitostí v tom, že se v tuzemsku málo staví, a proto jsou ceny nemovitostí vysoké. Obvinil ČNB, že svojí politikou nízkých úrokových sazeb motivovala klienty bank, aby si na tyto nemovitosti půjčovali.

Pirát Tomáš Martínek navrhl vrátit novelu do druhého čtení. Měl by se podle něj najít takový pozměňovací návrh, který zajistí dostatečnou transparentnost obchodů ČNB na finančním trhu.

Vláda předložila poslancům návrh novely v červnu 2019. Prvním čtením prošel loni v lednu. Rozpočtový výbor se k němu vyjádřil loni v březnu, druhým čtením na plénu prošel návrh až letos v lednu. Stejným návrhem se Sněmovna zabývala už v minulém volebním období, ale nestihla ho do voleb projednat až do konce.