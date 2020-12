Sněmovna přerušila schvalování rozpočtu do pátku

Po polední přestávce už Sněmovna o rozpočtu nejednala kvůli vyžádaným přestávkám pro poslanecké kluby ANO, ČSSD a KSČM. V nich premiér Andrej Babiš (ANO) jednal s komunisty i se sociálními demokraty. Dalším postupem ve schvalování rozpočtu se nakonec zabývali členové vedení dolní komory.

Přerušení do pátečního rána navrhl s odvoláním na dohodu z grémia místopředseda frakce ANO Roman Kubíček. Sněmovna návrh schválila hlasy 85 z 92 přítomných poslanců. Proti hlasovali jen dva poslanci ČSSD a nezařazení z Trikolóry a Jednotných.

Před polední přestávkou Babiš ve Sněmovně řekl, že vláda nyní podporu pro návrh rozpočtu nemá. Ministerský předseda pak žádal opoziční lídry, aby jejich poslanci opustili při hlasování o rozpočtu jednací sál, a umožnili tím jeho schválení. Z opozičních řad ale zaznívaly nesouhlasné reakce.

Objevily se i informace, že komunistický pozměňovací návrh na přesun peněz z ministerstva obrany by mohli podpořit poslanci hnutí SPD. Jeho předseda Tomio Okamura to ale odmítl. Poukázal na to, že SPD má vlastní návrh, který uvnitř kapitoly převádí miliardy z nákupu nových zbraní ze zahraničí na modernizaci současné techniky.

Jan Volný z Jednotných, zvolený původně za SPD, na závěr jednacího dne Babišovi nabídl, že se svým kolegou Marianem Bojkem rozpočet podpoří. Podmínil to ale schválením úpravy, která snižuje na polovinu státní příspěvek politickým stranám a hnutím.

Pokud by Sněmovna rozpočet neschválila, nastalo by od ledna rozpočtové provizorium. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) před tím poslance varovala. Poukazovala na to, že vláda by mohla díky 500miliardovému schodku schválenému na letošek hospodařit ještě s bezmála pěti miliardami korun měsíčně navíc.

Rozpočet se v debatě stal tradičně terčem opoziční kritiky. Poslanci nevládních stran tvrdí, že návrh je nereálný, když nepředpokládá mimo jiné plánované daňové změny. Návrh rozpočtu byl podle Jana Skopečka (ODS) postaven na vodě, podle Piráta Mikuláše Ferjenčíka jde o cár papíru a podle Věry Kovářové (STAN) je pouze prázdnou nádobou, a to ještě s dírou ve dně.

Předseda klubu lidovců Jan Bartošek řekl, že pokud se rozpočet nepodaří schválit, bude to jasná ukázka toho, že vláda je slabá, a naváže to na chaos, který doprovází její restrikce kolem koronavirové krize.