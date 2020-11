Sněmovna prodloužila nouzový stav do 12. prosince

Návrh komunistických poslanců získal nejvíce hlasů v orientačním hlasování, a byl tedy prvním v řadě. V ostrém hlasování pro něj zvedlo ruku 54 ze 103 přítomných poslanců. Návrh komunistů podpořili vedle komunistů zákonodárci koaličních ANO a ČSSD.

O vládním návrhu a o dalších termínech, jak je navrhovaly další opoziční kluby, už dolní komora nehlasovala. Lidovci a TOP 09 chtěli nouzový stav do 4. prosince, ODS do 27. listopadu a Piráti do 24. listopadu. Nezařazený poslanec Marian Bojko (Jednotní) chtěl, aby stav nouze od pátku skončil.

Bez souhlasu Sněmovny by nouzový stav skončil s pátkem. Jsou na něj vázány restrikce k omezení šíření nákazy, jak je stanoví i nový protiepidemický systém ministerstva zdravotnictví.

Sněmovna schvalovala prodloužení už koncem října. Kabinet žádal stejně jako nyní o 30 dnů, poslanci tehdy souhlasili podle návrhu části opozice se 17 dny.

Na jaře v Česku platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav od 12. března do 17. května. Po souhlasech dolní komory se tehdy prodlužoval dvakrát.