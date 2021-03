Sněmovní výbor doporučil schválení stoprocentní nemocenské v karanténě

Zvýšení předloha předpokládá na březen a duben. Opatření by stálo podle odhadu ministerstva práce a sociálních věcí 2,3 miliardy korun. Nyní činí nemocenská 60 procent průměrného redukovaného výdělku. Sněmovna by měla předlohu schvalovat ještě dnes ve zkráceném řízení.

Vyšší nemocenská má podle vlády přispět k omezení šíření koronavirové nákazy v Česku. Má bránit propadu příjmů a motivovat lidi k tomu, aby po setkání s nakaženými nastoupili do karantény a hlásili své kontakty. Náhradu mzdy v prvních dvou týdnech vyplácejí pracovníkům zaměstnavatelé. Zvýšené výdaje si budou moci odečíst podle návrhu ze sociálních odvodů. Na druhou stranu na proplacení náhrady lidem v karanténě nebudou moci získat příspěvek na mzdy z programu Antivirus.

Vyšší nemocenská se nebude týkat jen nařízených karantén souvisejících s covidem-19, ale i s ostatními infekčními nemocemi. Lidé na ni budou mít nárok prvních 14 dnů.

Zaměstnanci i pracovníci na dohodu s nemocenským pojištěním by měli v karanténě mít sto procent svého redukovaného výdělku, a to zpětně od 1. března. Nárok na vyšší náhradu by neměli lidé, kteří se do karantény dostali do pěti dnů po návratu ze zahraniční dovolené.

Kabinet původně navrhoval bonus pro lidi v karanténě až 370 korun denně nejvýše na deset dnů. Sněmovna nakonec předlohu zamítla i kvůli takzvaným přílepkům, které se týkaly hlášení všech volných pracovních míst a dohod o provedení práce a které do ní původně přidala.