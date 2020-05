Spor o kompenzační bonus: MMR připraví způsob, jak nahradit obcím výpadek příjmů

Poslanci koaliční sociální demokraté podle něj podpoří vládní verzi opatření, která počítá s vyplácením kompenzací pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) a malé společnosti s ručením omezeným i na úkor rozpočtů samospráv. V opačném případě by podle Hamáčka hrozilo zastavení plateb pro příjemce pomoci.

Podle ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO) by se v případě neschválení vládní verze vyplácení kompenzací zastavilo a zpochybněny by byly i dosavadní platby. Hamáček řekl, že není možné takovou hrozbu dopustit. "Neumím si představit, že bychom těm lidem sdělili, že ty prostředky, se kterými již počítali, nedostanou. Senátní návrh znamená, že by se musela znovu rozjet příprava legislativy a pro příjemce peněz by to znamenalo obrovské riziko. To si dovolit nemůžeme," uvedl.

Mechanismus, při kterém je bonus koncipován jako vratka daně sdílené mezi stát, obce a kraje, kritizují samosprávy i opozice. Ohrozí podle nich investice, s vládním plánem kompenzací formou dotací nesouhlasí. "Vnímám argumenty samospráv, rozumím, že mají obavy z dopadů krize, která se rýsuje," uvedl Hamáček.

Koalice ANO a ČSSD je podle něj připravena v tomto směru přijít s jasným prohlášením a stanoviskem ve Sněmovně. "Že ty prostředky, které by obcím chyběly zejména na investice, jim budou kompenzovány," uvedl. MMR podle Hamáčka pracuje na mechanismu, jak to udělat.

Podle komunistů, kteří menšinový kabinet ve Sněmovně podporují, by měly náklady na opatření spojená s koronavirem nést jak stát, tak kraje a obce. "Než zastavit výplatu a udělat další 12miliardový schodek rozpočtu, je třeba rozdělit náklady tak, aby byla pomoc v čase možná," uvedl předseda KSČM Vojtěch Filip.

Chce ale, aby Sněmovna přijala doprovodné usnesení, ve kterém vládu zaváže k dotacím pro malé obce. "Slibujeme malým obcím, že zařadíme zvláštní bod, doprovodné usnesení, aby obce do 3000, respektive 1000 obyvatel, měly jasnou dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2020 a 2021, která by umožňovala dokončit jejich investiční díla," dodal.