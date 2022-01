STAN musí podle Bartoše i Fialy vysvětlit nejasnosti o financování

Hnutí STAN by mělo financování vysvětlit i podle předsedy koaličních Pirátů Ivana Bartoše, který dopoledne na sociálních sítích uvedl, že strany by neměly brát peníze v rozporu se zákonem či z pochybných zdrojů. Rakušan výtky odmítá, hnutí podle něho v souvislosti s finančními dary žádným způsobem neporušilo zákon o financování politických stran.

Média v posledních týdnech upozorňovala na to, že STAN dostal peníze od firem ovládaných společnostmi z Kypru. Další údajně pocházely od firmy s trestně stíhaným spolumajitelem. Rakušan dnes novinářům řekl, že informace o trestním stíhání je nová. "Absolutně odmítám výklady ANO či SPD, že bych jako ministr vnitra měl mít přehled o tom, jaká stíhání jsou vedena. To nemám a bylo by to špatně," uvedl. Pokud by někomu byla prokázána vina, STAN by peníze vrátil.

Koaličním partnerům dnes Rakušan zopakoval, že Starostové nic špatného neudělali. "Neudělali jsme nic, čím bychom porušili zákon. Ano, jestli se někomu zdá, že by zákon měl být přísnější, tak to měl v minulosti prosadit, ale my jsme nic neporušili a máme na to nezávislý právní posudek," řekl dnes ČTK místopředseda STAN Petr Gazdík.

Fiala řekl, že s prvním vicepremiérem Rakušanem záležitost probíral. "Shodli jsme se, že je třeba, všechny ty věci vyjasnit. A hnutí STAN to nepochybně dělá," dodal. Bartoš dnes na twitteru uvedl, že STAN musí své financování vysvětlit. "V případě, že jsou nějaké peníze darovány v rozporu se zákonem či z problematických zdrojů, je namístě takové peníze vrátit. A to platí pro všechny politické strany," napsal. Po jednání Sněmovny doplnil, že je důležité, aby financování stran bylo v pořádku. "Předsednictvo STAN ty informace ověří, pak o tom budeme informováni," uvedl. Problematické dary by podle něj hnutí STAN vrátilo.

Podle šéfky klubu opozičního hnutí ANO Aleny Schillerové v případě, že strana dostala peníze od trestně stíhaného podnikatele, který vede spor se státem, měla by peníze hned vrátit. "Tam by ani neměl říkat předseda hnutí STAN, že si to nechá prošetřit, to by měl vrátit okamžitě," řekla novinářům.