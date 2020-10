Stanovisko k 28. říjnu jsme už odeslali, obsah nemohu komentovat, říká pro EZ šéfka pražské hygieny Jágrová

Prezidentská kancelář zaslala na ministerstvo zdravotnictví žádost o udělení výjimky, kterou ale ministerstvo obratem podstoupilo Hygienické stanici hlavního města Prahy, aby vše posoudila. „Stanovisko jsme s ohledem na usnesení vlády České republiky ze dne 12. 10. 2020, číslo 1021, (uveřejněné ve Sbírce zákonů pod číslem 407 – pozn. red.) odeslali v odpoledních hodinách na ministerstvo zdravotnictví,“ tvrdí pro EuroZprávy.cz ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová a dodává, že obsah stanoviska nemůže sdělit, ani nikterak komentovat.

Expertka na hygienu neprozradila, zda by jako odbornice ceremoniál doporučila anebo jej zamítla. „Musíme vycházet z usnesení vlády, které je jednoznačné, a to, že obsahuje některé výjimky, a my musíme hodnotit situaci pouze v kontextu zmíněného usnesení,“ odpověděla. Z její rétoriky lze vycítit, že stanovisko je kladné.

EuroZprávy.cz položily doktorce Jágrové dotaz, zda by redakce mohla 28. října uctít vznik státu s větším počtem hostů a doufat, že jí může být udělena výjimka. A to v době, kdy platí zákaz hromadných akcí konaných v počtu vyšším než 6 osob ve vnitřních prostorech staveb. „Museli byste naplnit kritérium, že se jedná o zasedání ústavního orgánu, orgánu veřejné moci, soudu či jiných veřejnoprávních osob anebo osob zřízených zákonem,“ vypočítává Jágrová.

Doktorka se vyjádřila i k postoji bývalé hlavy státu Václava Klause, který prostřednictvím webu svého institutu napsal, že když nejsme ve válce, tak radikální plošné restrikce odmítá. Pobouřil tím řadu lékařů. „Souhlasím s tím, co napsal pan doktor Boris Šťastný, že pan exprezident Klaus není zcela dobře informován o tom, z jakých důvodů se současná opatření nastavují,“ konstatuje Jágrová, která tak naprosto souzní s Borisem Šťastným, někdejším Klausovým poradcem a bývalým poslancem.