Starostové vyzvali vládu, aby rozhodla o vedení BIS, kolem Koudelky nelavírovala

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že v pondělí bude o obsazení místa šéfa BIS jednat s předsedou koaličních sociálních demokratů Janem Hamáčkem. Předtím neuspěl s návrhem, aby téma dnes probral bez vládního návrhu nominanta sněmovní bezpečnostní výbor.

"Rozhoduje vláda, výbor návrh pouze projednává, bere na vědomí, může mít kladné stanovisko," uvedl Rakušan. Správný postup by podle něj byl, kdyby Babiš učinil rozhodnutí a na výbor vláda přišla už s nominací. Zmínil, že část výboru chtěla věc probrat s předstihem a žádala o jednání před měsícem, opoziční poslanci ale neuspěli. Současný postoj premiéra svědčí podle Rakušana o jeho licoměrnosti, nedostatku státnickosti. Chová se podle něj jako srab, když vláda dlouhodobě doporučovala prezidentovi, aby se Koudelka stal generálem, a nyní není schopna se za něj v rozhodné chvíli postavit.

Rakušan má za to, že Babiš jednoznačně ustupuje prezidentu Miloši Zemanovi, který Koudelku dlouhodobě kritizuje, což má i mezinárodní kontext. Připomenul, že spojenecké země vyjadřují obdiv k českým bezpečnostním službám, jmenovitě Koudelkovi. "My lavírujeme, zda má pokračovat," konstatoval. Může to podle něj vyvolávat otázky ohledně náklonnosti k názorům Ruska.

Situaci v BIS dnes bezpečnostní výbor probírat nebude, ani se nesejde. Hamáček, se kterým by se měl premiér setkat v pondělí, je zatím na dovolené. Místopředseda výboru Jan Birke (ČSSD) ČTK řekl, že s ním bude hovořit telefonicky během víkendu.

Kontrarozvědka ve svých zprávách opakovaně upozorňuje na nebezpečí práce ruských a čínských špionů na českém území. Její pracovníky opakovaně ocenila vláda, Sněmovna, Senát nebo spojenci. Kritizuje ji naopak dlouhodobě prezident Zeman, který několikrát požadoval Koudelkův konec v čele této tajné služby. V květnu nevyhověl pošesté návrhu vlády na jeho povýšení do generálské hodnosti. Loni koncem roku předal Babišovi kritický materiál ohledně Koudelky.

Babiš se Zemanem o budoucnosti Koudelky jednal v pondělí v Lánech. Premiér prezidenta požádal, aby se s ředitelem BIS sešel. Zda se tak stane, nechce Pražský hrad sdělovat.