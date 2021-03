Stát by měl podle Pirátů navýšit kapacitu na vyhodnocování testů

Bartoš ocenil, že kabinet povinné testování ve firmách zavedl, chybí ale podle něj dostatečná navazující laboratorní kapacita. "Je potřeba navýšit kapacitu laboratorních pracovišť, která ty testy vyhodnocují. Máme informace z terénu, že tam to vázne," uvedl. Firmy pak podle něj postrádají ucelenou metodologii. "Nevědí, jak to řešit procesně - jak shánět testy a nakládat s výsledky," konstatoval.

Za důležité také označil to, aby se používaly kvalitní testy. "Částka (příspěvku státu) 60 korun na jeden test není dostačující, my bychom chtěli, aby se nakupovaly lepší testy, kde cenová hladina se pohybuje kolem 100 korun za test," uvedl Bartoš.

Kabinet by měl podle něj také představit své plány v závislosti na tom, jak zafunguje současné zpřísnění opatření proti epidemii. Pokud se situace zlepší a měli by se žáci vracet do škol, nesmí se opakovat problémy se zajištěním testů či metodologií, které nyní brzdí testování ve firmách, konstatoval.