Stát by v nouzi omezil teplo pro domácnosti, řekl Síkela

— Autor: ČTK

Stát by v případě nedostatku plynu přistoupil k omezení dodávek tepla do domácností, aby udržel v chodu klíčové složky průmyslu. Před dnešním setkáním ministrů na zámku v Liblici na Mělnicku to novinářům řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Ministři podle něj budou dnes také znovu diskutovat o podobě úsporného energetického tarifu. Domácnosti by podle návrhu ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) měly letos dostat příspěvek až 5000 korun.