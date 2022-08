Systém na žádosti o příspěvek 5000 korun má výpadky

Příspěvek 5000 korun je na děti, kterým nebylo k 1. srpnu ještě 18 let, nebo které se do konce roku teprve narodí. Získat ho mohou rodiny s loňským hrubým příjmem do milionu korun. Domácnosti s přídavky na děti ho dostávají automaticky, ostatní musí požádat.

"Systém jsme spustili během víkendu. K dnešní 09:00 máme víc jak 45.000 odbavených, přijatých žádostí zhruba na víc jak 75.000 dětí a zhruba 1700 žádostí, které jsme přijali přes síť Czech Pointů," uvedl Jurečka. Podle něj se v posledních dvou hodinách přijímání žádostí zpomaluje, když se ověřuje elektronická identita. Na ověření se čeká pár minut. "Problém je v komunikaci mezi servery... Systém běží, žádosti přijímáme," uvedl šéf resortu. Za potíže se omluvil. Větší nápor žadatelů očekává dnes přes den, po jeho opadnutí by měl systém fungovat bez průtahů.

Ministerstvo na twitteru uvedlo, že přihlášení přes elektronickou identitu může trvat déle. "Víme i o výpadcích. Problém nevznikl na naší straně, ale intenzivně jej řešíme," napsalo ministerstvo. Žadatelům radí zkusit se přihlásit později.

On-line formulář je možné vyplnit jen s elektronickou identitou, tedy třeba s tou bankovní. Řada údajů je v žádosti už vypsaná. Lidé pak musí zadat případně adresu skutečného pobytu. Vyberou způsob doručení peněz a komunikace s úřadem. Doplní jména a rodná čísla dětí a údaje o partnerovi, nebo zaškrtnou, že jsou samoživitelé. Na závěr potvrdí čestná prohlášení o příjmu a členech domácnosti. V Czech Pointu by k podání žádosti měl stačit občanský průkaz a rodná čísla dětí. Pěstouni či jiní pečující by měli dodat doklady, které potvrzují vztah k dítěti. Je to třeba rozhodnutí o svěření do péče. Kopie je možné nahrát i do on-line žádosti. Při střídavé péči by měl žádat jeden z rodičů.

Podle Jurečky se úřady budou snažit vyřídit žádosti a posílat peníze co nejdříve. Náměstek pro informační technologie Karel Trpkoš novinářům minulý týden řekl, že příspěvek se začne vyplácet nejdřív na konci měsíce. Podle zákona by lidé měli dávku dostat nejpozději do konce následujícího měsíce po schválení žádosti.

Jednorázovou podporou chce vláda zmírnit dopady zdražování na rodiny. Nárok na 5000 korun má dítě s trvalým pobytem a bydlištěm v Česku. Rodiče musí s dítětem žít a hradit náklady. Příspěvek mohou získat i cizinci, kteří v Česku dlouhodobě žijí a pracují. Čerpat ho mohou pěstouni, manželé či partneři rodičů i vdovci a vdovy po rodičích. Do milionového příjmu se započítává výdělek ze zaměstnání a podnikání, výživné, výsluhy, náhrady mzdy či platu, odměny, pojistné plnění, dávky, důchody, nájmy či ostatní příjmy, které se v Česku daní. Zohledňovat se nebudou případné výhry. Podle Jurečky úřady údaje o příjmech zkontrolují z dat sociální správy o odvodech a finančních úřadů o daních. Při uvedení nepravdivých údajů hrozí lidem postih, řekl ministr.

Podle údajů ministerstva má na dávku nárok 1,1 milionu domácností. Dostat by ji mohlo asi 1,6 milionu dětí. Z nich asi 240.000 pobírá dětské přídavky. Výdaje by měly činit asi 7,8 miliardy korun. Někteří experti na sociální problematiku příspěvek kritizují. Podle nich je příliš plošný. Poukazují také na to, že jednorázová podpora rodinám v potížích příliš nepomůže. Doporučovali navýšení dětských přídavků a příspěvků na bydlení. Někteří kritici mluví také o uplácení voličů před podzimními volbami. To Jurečka odmítá. Podle něj nejde o plošnou pomoc i pro lidi s vyšším příjmem, ale pro pomoc rodičům s příjmem do průměrné mzdy.