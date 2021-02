Teď se vykašleme na politiku, lidé musí brát opatření proti viru vážně, nabádá Kuba

"Teď se vykašleme na politiku. Můžeme mít stokrát pocit, že vláda toho hodně pokazila a já jsem jeden z těch, který opakovaně říká, co všechno pokazila. Ale teď je to úplně jedno, protože to rozhodneme my, každý z nás," řekl dnes ČTK Kuba k novým vládním opatřením, která začnou platit od pondělí. Na vládě podle něj bude to, aby ta opatření, pokud je potřebuje, také dokázala vymáhat.

Informace od policie o tom, jak bude probíhat nově nařízené omezení pohybu v jednotlivých okresech, by měl hejtman dostat dnes odpoledne. "Já jsem teď mluvil s panem ředitelem krajské policie, oni budou mít koordinační poradu se všemi řediteli, s policejním prezidentem," uvedl.

Kraj bude podle Kuby dál zajišťovat školy pro děti pracovníků v krizové infrastruktuře, v nejbližších dnech se chce také zaměřit na očkování jejich pedagogů. "To máme nachystáno na příští týden. Už máme vakcíny a někdy v pondělí úterý bychom to chtěli začít realizovat," řekl.

Jihočeské nemocnice mají podle hejtmana ještě relativně prostor, co se týče normálních lůžek. Poslední dobou tam ale přibývá pacientů na jednotkách intenzivní péče a odděleních ARO, což je podle Kuby největší problém, protože tato lůžka nejde moc navyšovat. "Jestli mě něco znervózňuje při pohledu na jihočeské nemocnice, tak je to právě tenhle trend," řekl.

Pokud by se počty lidí nakažených covidem-19 dostaly v celé republice na taková čísla jako v Karlovarském kraji, musí být podle Kuby každému jasné, že to zdravotníci nemohou zvládnout. Jestli projde britská varianta koronaviru rychle celou republikou v jeden čas, bude to extrémní problém, uvedl.