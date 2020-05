TI varuje před změnou zákona o veřejných zakázkách

Vláda návrh zákona schválila v pondělí, podle ní novela zajistí jednodušší nákup ochranných pomůcek proti novému typu koronaviru i po skončení nouzového stavu. Ten platí do neděle a vláda o další prodloužení žádat nechce.

"Rychlé nákupy ochranných prostředků proti šíření koronaviru jsou bezesporu potřebné, nicméně jakékoliv polevování v dodržování zásad pro zadávání veřejných zakázek nesmí být jen výmluvou pro nekontrolované utrácení veřejných prostředků," uvedl Jan Dupák z TI.

Podle organizace by novela mohla vést k tomu, že státní zakázky získají i firmy s neprůhlednou vlastnickou strukturou, takže by nebylo možné kontrolovat, kdo skutečně peníze za státní zakázky získává. Na zakázky by podle TI mohly nově dosáhnout také podniky s dluhy vůči státu nebo společnosti v insolvenci a v likvidaci.

Podle vlády návrh zákona urychlí nákupy potřebného vybavení pro boj s epidemií koronaviru. Zadavatel podle novely nebude v případě jednacího řízení bez uveřejnění povinen ověřovat kvalifikaci zájemců. V případě zadávacích řízení, kde na trhu existuje jen jeden dodavatel, nebude zadavatel muset ověřovat kvalifikaci zájemce. Nebude také nutné vyloučit z výběrového řízení dodavatele, který nemá zaknihované akcie.

Novela upravuje také povinnost provádět hodnocení prostřednictvím pětičlenné hodnoticí komise v případech veřejných zakázek s hodnotou nad 300 milionů korun. Tato povinnost zůstává zachována pouze v případech, kdy se hodnotí podle jiných než matematicky vyjádřitelných kritérií.