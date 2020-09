Úředník ústeckého magistrátu jde do vězení

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Dlouholetý vysoký úředník ústeckého magistrátu Vlastimil Hudeček jde do vězení. V souvislosti s vytunelováním Metropolitního spořitelního družstva za mřížemi za úvěrový podvod stráví šest let a zaplatit musí pokutu 500.000 korun. Rozsudek je pravomocný. Informoval o tom dnes server Aktuálně.cz. Stavební odbor na ústeckém magistrátu vedl od roku 1997 do konce letošního srpna.