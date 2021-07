V červnu by volby vyhrálo ANO, ukazuje průzkum. V závěsu jsou opoziční koalice

Podle ní ale vzhledem ke statistické chybě, která je u malých stran plus minus 1,1 procentního bodu a u velkých stran až 3,1 bodu, by však vítězem mohlo být kterékoli z těchto tří uskupení.

Přes pětiprocentní hranici nutnou pro vstup do Sněmovny by se v červnu dostalo ještě SPD, které by získalo 9,6 procenta hlasů, a hnutí Přísaha s 5,6 procenta. ČSSD a KSČM by měly shodně 4,7 procenta hlasů.

To, že by Přísaha předběhla v červnových volbách sociální demokracii a komunisty, dnes predikovala ve svém volebním modelu i agentura Median. Volby by podle ní vyhrálo s 26 procenty ANO, které se v jejích průzkumem po čtyřech měsících opět dostalo do pozice lídra, kde vystřídalo koalici Pirátů a Starostů. Ta by dostala 21,5 procenta hlasů a třetí Spolu 20 procent.

V průzkumu Ipsos si ANO od minulého měsíce polepšilo o 1,4 procentního bodu. Podpora Spolu se od května nezměnila, zatímco Piráti a STAN si pohoršili o 1,3 bodu.

Nicméně koalice Pirátů a STAN má podle Ipsos největší volební potenciál. Pokud by ji volili všichni voliči, kteří ji aspoň zvažují, činil by její volební výsledek 39,7 procenta. Potenciál koalice Spolu je jen mírně nižší, činí 39,4 procenta. U ANO dosahuje 32,8 procenta.

Volební účast by v červnu dosáhla 64 procent, uvedla agentura. Průzkum provedla v době od 2. do 6. června a zúčastnilo se ho tisíc lidí starších 18 let.