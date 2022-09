V Plzni se o vítězství perou hnutí ANO a SPOLU

"Je to o desetinky, vypadá to na mandáty stejně - 15 (SPOLU) ku 15 (ANO). Uvidíme, jak to bude rozdané směrem k ostatním stranám. Variant je několik, jsou otevřené. Samozřejmě bych byl rád, aby bylo SPOLU určitě členem koalice. Uvidíme, jestli se nálada z krajské koalice přenese i na Plzeň," uvedl lídr kandidátky a náměstek primátora David Šlouf (ODS).

ANO dnes ČTK naznačilo, že z jeho pohledu velmi dobře funguje od poloviny února nová krajská koalice ANO, Piráti a STAN. Podle Šloufa je půdorys krajské koalice na úrovni města dost pravděpodobný. "Ale na to musí mít mandáty, celkem 24," dodal Šlouf. Zastupitelstvo Plzně má 47 členů.

SPOLU nebude oslovovat SPD a KSČM, která ale zřejmě neuspěje. S ostatními úspěšnými uskupeními chce jednat. "Uvidíme, jak to dopadne, nepovažuji to za marný nebo ztracený boj. Stále věřím, že jsme schopni, abychom byli významným členem koalice na příští volební období," uvedl Šlouf. Neřekl, s kým a o čem plánuje hovořit, nejprve to oznámí vyjednavačům. Podle Šloufa SPOLU zatím nevyjednává. Podle toho, kolik bude mít jednotlivá strana nebo hnutí mandátů, dá dohromady nějaké varianty. Nějaké "oťukávání" už určitě začne v neděli, uvedl.

"U nás je to malinko komplikovanější v tom smyslu, že jsme tři strany, které se musí domluvit (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL). A já chci, abychom nadále vystupovali jednotně. A určitě dopředu vylučuji variantu, což už jsem zaslechl, že by byla jenom ODS a TOP 09 nebo KDU by nebyla. Takže buď bude v koalici SPOLU, anebo nikdo. Určitě budeme držet dál, tak jak jsme drželi doteď," řekl Šlouf.

Nižší volební účast, dosud 38,6 procenta, považuje za smutnou. "Přitom komunální volby jsou o tom, jak tady lidé budou žít, co se postaví nepostaví, jak bude město vypadat. A myslím, že právě ke komunálním volbám by měli lidé chodit nejvíc, protože v tom městě žijí," uvedl.

U městských obvodů Šlouf ocenil výsledky na obvod Plzeň 2. "Velké poděkování patří už tradičně Lumírovi Aschenbrennerovi (starostovi obvodu a senátorovi) a jeho týmu, který pravici podržel. A finiš, kdy dotahujeme ANO, je dán tím, že Slovany jsou vždy spočtené nejdéle a dnes je to ještě složitější v tom, že počítali navíc senátora (senátní volby), takže jejich výsledky přicházejí na řadu jako poslední a díky tomu teď dotahujeme," uvedl. U ostatních velkých obvodů uznal, že ANO vítězí poměrně suverénně. "Radost z toho nemám," dodal.

Volby v Plzni vyhrálo v roce 2018 ANO s 22,19 procenta hlasů, těsně druhá ODS dostala 22,11 procenta, obě strany získaly po 13 mandátech. Třetí skončili se sedmi mandáty Piráti, po čtyřech křeslech získala TOP 09 a také KDU-ČSL s Pravou volbou pro Plzeň, tři mandáty dostaly shodně ČSSD a KSČM. Koalici vytvořily ANO, ODS, ČSSD a TOP 09.