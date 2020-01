Valachová ombudsmankou? Hamáček je pro, nad Válkovou visí další otazník

Válková byla v posledních dnech kritizována kvůli svému článku z konce 70. let, pod nímž je podepsána společně s komunistickým prokurátorem Josefem Urválkem. Odmítnutí nominace ale Válková zdůvodnila jen svým někdejším členstvím v komunistické straně. Hamáček zopakoval, že by uvítal, kdyby Válková skončila i jako vládní zmocněnkyně pro lidská práva. Odkázal v tom však na premiéra Andreje Babiše (ANO).

"Já premiérovi řeknu svůj názor. Pokud bude paní Válková pokračovat ve funkci, tak z mého pohledu se bude věnovat víc obhajobě svého působení než samotnému fungování úřadu," uvedl Hamáček. Podle něj by to mohlo komplikovat chod celé agendy rady. "Nicméně hnutí ANO má (ve vládě) většinu, pokud se premiér rozhodne paní Válkovou držet, sociální demokracie nemá sílu na to, aby ji odvolala," dodal.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) při příchodu na jednání vlády novinářům řekl, že o postoji k Válkové jako zmocněnkyni pro lidská práva ještě bude debatovat s kolegy. "Připadá mi, že způsob, jak se paní Válková hájila, ji fakticky diskvalifikuje pro politické funkce," uvedl.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) novinářům řekl, že pozice vládní zmocněnkyně v případě Válkové doposud nikomu nevadila. "Čili nevidím úplný důvod, proč by měla v tuto chvíli z toho odstupovat. Pokud na tom bude širší koaliční shoda nebo hlavně pokud ona se rozhodne, že tak učiní, tak to je samozřejmě na ní," konstatoval.

Babiš se o víkendu v médiích vyjádřil ve smyslu, že by kandidát na ombudsmana neměl být současný ani bývalý politik. "To je pak na diskusi mezi prezidentem a premiérem, zda premiér je ochoten podpořit kandidátku pana prezidenta," konstatoval Hamáček.