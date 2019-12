Ve Strakonicích rozhodnuto. Drtivě vyhrálo hnutí, kvůli kterému se volby opakovaly

Strakonická Veřejnost tak ještě zvýraznila své vítězství v porovnání s řádnými volbami v říjnu 2018. Tehdy ji podpořilo 51,1 procenta voličů. Jeden z neúspěšných kandidátů Karel Jánský (Změna pro Strakonice) ale podal stížnost, že v radničním zpravodaji, na výlepových plochách i sloupech lamp byla Strakonická Veřejnost zvýhodněna. Ústavní soud nakonec rozhodl, že se volby zopakují.

"Je pro nás potěšující, že důvěra obyvatel v nás zůstala. Naopak se ještě posílila. Musíme ten výsledek přijmout s pokorou, je to velký závazek, abychom tu důvěru nezklamali," řekl dosavadní místostarosta a dvojka na kandidátní listině Strakonické Veřejnosti Rudolf Oberfalcer.

Do zastupitelstva se kromě Strakonické Veřejnosti dostaly ještě dva subjekty. 3Koalice pro silné Strakonice získala tři a Jihočeši 2012 jeden mandát. Volební účast činila 48 procent.

V opakovaných volbách usilovalo o podporu deset subjektů. Poprvé kandidovalo i hnutí Trikolóra Václava Klause mladšího. Podpořilo jej 3,32 procenta voličů.

Oberfalcer uvedl, že Strakonická Veřejnost neplánuje, že by vládla sama. "Oslovíme i ostatní, kteří se dostali do zastupitelstva. Uvidíme, jak se k celé věci postaví a zda budou mít zájem o koalici s námi," řekl. Dodal, že pokud soudy uznají výsledek opakovaných voleb, mohlo by se ustavující zastupitelstvo sejít 8. ledna.

Nejvíce preferenčních hlasů obdržel dosavadní starosta Břetislav Hrdlička (Strakonická Veřejnost). Za Jihočechy 2012 se dostal do zastupitelstva bývalý starosta Pavel Vondrys, přestože figuroval na kandidátní listině na osmém místě.

Město od loňského podzimu vede rada ve složení z volebního období 2014 až 2018. Vzhledem k tomu, že není zvolené zastupitelstvo, disponuje jen omezenými možnostmi. Ve volbách v roce 2014 získala vítězná Strakonická Veřejnost 28,93 procenta, což znamenalo sedm míst v zastupitelstvu.

Volby se v sobotu kromě Strakonic konaly také v obcích Adamov a Nučice ve Středočeském kraji, Nebanice v Karlovarském kraji, Chuderov v Ústeckém kraji, Lesní Hluboké, Bukovice, Zelená Hora a Korolupy v Jihomoravském kraji a Huzová v Olomouckém kraji.

"Celková volební účast dosáhla 49,18 procenta. O celkových 74 mandátů, z nichž 21 bylo ve Strakonicích, se ucházelo 339 platných kandidátů, z toho 189 ve Strakonicích," sdělil dnes ČTK tiskový mluvčí Českého statistického úřadu (ČSÚ) Jan Cieslar. Další nové obecní volby byly vyhlášeny na 14. března 2019 a voliči v nich rozhodnou o složení 16 zastupitelstev, dodal.