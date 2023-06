Demonstrace: Ve Strakonicích odboráři ostře vyjádřili, co si myslí o vládním balíčku

Pochodu se účastnili zaměstnanci strakonických firem Dura Automotive, ČZ nebo písecké Schneider Electric, řekl dnes ČTK zmocněnec svazu KOVO za Jihočeský kraj Jan Janoušek. Další protesty budou na konci června v Ostravě, Zlíně a Praze. Na dnešním protestu očekávali odboráři kolem 200 lidí, řekl dnes ČTK před zahájením organizátor demonstrace Jan Bláhovec, odborář z firmy Dura Automotive.

"Ta (vládní) opatření dopadají na nejchudší vrstvy lidí, hodně na zaměstnance. Ale samozřejmě tam (do balíčku) patří i důchodové změny. Protest má u odborů podporu v tom, že je třeba s tím něco dělat, že už je to neúnosné. Jeden z nástrojů je stávková pohotovost, tyhle manifestace jako dnes jsou důležité proto, aby byly vidět," řekl Janoušek.

Řada z protestujících na sobě měla modrá trička s nápisem "Podporujeme stávkovou pohotovost" nebo "Stop! Nechceme chudé zaměstnance!". Hned při začátku pochodu skandovali "Je nás slyšet!", na transparentech se objevilo i "Hanba Fialově vládě". Provoz na silnicích koordinovala policie. Někteří obyvatelé domu naproti teplárně protestujícím tleskali, motocyklista projíždějící kolem naopak protestujícím naznačil vulgárním gestem nesouhlas.

"Vláda s námi musí začít vést dialog, jinak budou protesty pokračovat," řekl při mítinku před radnicí jeden z odborářů. Lidé skandovali "Hanba vládě!", jedna z žen rozdávala letáky zvoucí na demonstraci nazvanou Ne základnám - nechceme cizí vojska na našem území, která bude 26. června v Českých Budějovicích.

Jan Bláhovec ČTK řekl, že odboráři nesouhlasí s vládními kroky. "Vláda nás žene do chudoby. Očekáváme, že se přidají další města. Věříme, že je to začátek určité éry. Rozhodli jsme se pro pochod městem Strakonice, chceme obsáhnout hlavní symboly města," řekl Bláhovec. Lidé prošli kolem firmy ČZ, hradu a soutoku řek Otavy a Volyňky na náměstí před radnici, kde zazněly proslovy.

Odboráři z Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) chystají do prázdnin čtyři protestní akce proti vládnímu balíčku k ozdravení financí. Pokud se svými návrhy na jeho úpravu u vlády neuspějí, plánují další protest na září. Navrhují, aby debatu zástupců kabinetu, odborů a zaměstnavatelů o podobě konsolidačního balíčku moderoval prezident Petr Pavel. Novinářům to v pondělí řekl předák centrály Josef Středula. Odborové svazy ČMKOS balíček od počátku kritizují. Od poloviny května jsou ve stávkové pohotovosti.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) minulý týden po jednání vládních politiků s odboráři řekl, že kabinet žádné zásadní změny v balíčku nechystá. Vláda by měla soubor desítek novel projednávat 28. června. Poté ho pošle do Sněmovny. Podle odborářů z ČMKOS míří vládní konsolidační záměry proti zaměstnancům a důchodcům.