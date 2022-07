Ve vládní koalici se debatuje o zvláštní dani na zvýšené zisky firem

"Jestli stoupá cena jenom díky problémům s Green Dealem a současně krizí na Ukrajině, tak je s otazníkem, jestli nemáme k nějakému zdanění sáhnout," uvedl Benda ke zdražování elektřiny s narážkou na takzvanou Zelenou dohodu pro Evropu navrženou ke snížení emisí skleníkových plynů a na obrannou válku Ukrajiny proti Rusku. Zisky energetických firem, které podle něj vzrostly nad všechny meze, Benda označil za "neoprávněné".

Podle Richterové jde o solidární příspěvek, aby vláda mohla domácnostem a firmám pomoci proti vysokým cenám energií bez toho, aby to bylo na dluh. "Solidární příspěvek je něco, o čem se dál debatuje v rámci naší koalice. Nebylo by moudré, abych šla do detailů," řekla. Podrobnosti podle ní vláda zveřejní až poté, co budou dohodnuté.

Zavedení mimořádné daně z neočekávaného zisku v tomto týdnu připustil ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Mohla by se podle něj týkat třeba i bank a dalších sektorů. "Nejsou žádné limity a žádný sektor z té debaty vyjmut není. Nikdo si nemůže být jist," uvedl v rozhovoru pro Seznam Zprávy. "Firmy dosahují mnohem vyšších zisků díky změně vnějších okolnosti, ne díky tomu, že mají lepší produkt, lepší službu, více zákazníků,“ doplnil.

Premiér Petr Fiala (ODS) v úterý před odletem na summit NATO v Madridu řekl novinářům, že vláda přímo sektorovou daň zavádět nechce, je ale nutné hledat možnost, jak vytvořit solidární prostředí vůči lidem v problémech. "Zvažujeme nějakou formu solidarity. Nemohu říct, jestli půjdeme formou nějaké dočasné daně nebo dobrovolné dohody, musíme nad tím uvažovat, je to na místě," řekl dnes premiér v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce.

Poslanec ANO Patrik Nacher na Primě zopakoval dlouhodobý postoj zástupců jeho hnutí, že jednodušší než zvláštní zdanění je získat prostřednictvím vyšší dividendy více peněz z energetické společnosti ČEZ, kterou stát většinově vlastní. Poslankyně SPD Karla Maříková uvedla, že její hnutí už dřív navrhlo zdanění nadnárodních korporací.